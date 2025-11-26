विज्ञापन

52 साल की मलाइका अरोड़ा मिस्ट्री बॉय संग हुईं स्पॉट, आंखों में आखें डाल किया इशारा, होने लगीं ट्रोल

मलाइका अरोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. मलाइका को आज 26 नवंबर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है, लेकिन मलाइका इस बार अकेली नहीं, बल्कि मिस्ट्री मैन के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई हैं.

कॉन्सर्ट के बाद अब एयरपोर्ट पर मिस्ट्री मैन संग स्पॉट हुईं मलाइका अरोड़ा
नई दिल्ली:

फिटनेस क्वीन मलाइका अरोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. मलाइका को आज 26 नवंबर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है, लेकिन मलाइका इस बार अकेली नहीं, बल्कि मिस्ट्री मैन के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई हैं. हालांकि, यह मिस्टीरियस बॉय मलाइका के साथ नहीं था, लेकिन दोनों में दूर से आई कॉन्टैक्ट होते देखा जा रहा है और यह एक्ट्रेस के पीछे-पीछे चलता नजर आ रहा है. क्या अर्जुन कपूर से अलग होने के बाद मलाइका की जिंदगी में नए 'पार्टनर' ने दस्तक दी है? चलिए जानते हैं आखिर क्या है माजरा?

मिस्ट्री मैन संग एयरपोर्ट पर स्पॉट

एयरपोर्ट से वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि मलाइका को ऑल ब्लैक लुक में देखा जा रहा है. एक्ट्रेस ने ब्लैक लोअर पर ब्लैक जिपर पहना हुआ है और आंखों पर रेट्रो लुक चश्मा चढ़ाया हुआ है. हाथों में बेज कलर का बैग है और कंधे पर लेदर का एक मिनी बैग भी हैंग कर रखा है. मलाइका का यह एयरपोर्ट लुक प्योर कूल लुक है, लेकिन यह क्या एयरपोर्ट पर मलाइका अकेले नहीं दिखीं, बल्कि उनके पीछे-पीछे ऑल ब्लैक लुक में उनके कॉस्ट्यूम से ट्विनिंग करता एक मिस्ट्री मैन भी दिखा है, जो मलाइका की गाड़ी तक उनके पीछे-पीछे आया है. क्या यह मलाइका का नया बॉयफ्रेंड है? इस वीडियो पर लोगों के क्या कमेंट्स आइए चलिए पढ़ते हैं.


कौन हैं मलाइका का मिस्ट्री मैन?

मलाइका को इस मिस्ट्री मैन संग स्पॉट होने पर एक यूजर ने लिखा है, 'क्या एक और बॉयफ्रेंड बना लिया ? दूसरा लिखता है, 'यह वही लड़का है, जो मलाइका के साथ कॉन्सर्ट में देखा गया था'. बता दें, हाल ही में मुंबई में ग्रैमी अवॉर्ड विनर सिंगर एनरिक इग्लेसियस का कॉन्सर्ट हुआ था, जहां मलाइका अरोड़ा भी पहुंची थीं और यह मिस्ट्री मैन मलाइका संग नजर आया था. एक और लिखता है, 'लगता है मलाइका ने स्टैंडर्ड बढ़ाया और अच्छा दिखने वाला लड़का ढूंढ लिया है'. वहीं, कई लोग इस मिस्ट्री मैन को मलाइका का मैनेजर भी बता रहे हैं.

बता दें, मलाइका अरोड़ा फिल्म इंडस्ट्री में अपनी फिल्मों से नहीं बल्कि अपने फिटनेस और पर्सनल लाइफ से ज्यादा मशहूर हैं. पति अरबाज खान से तलाक लेने के बाद उन्होंने अर्जुन कपूर को डेट किया था और अर्जुन से ब्रेकअप के बाद वह इस मिस्ट्री मैन संग बार-बार चर्चा में आ रही हैं.


 

