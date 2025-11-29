मलाइका अरोड़ा 51 साल की उम्र में दिखती हैं 21 जैसी, जानिए उनकी फिटनेस का राज, देखें वीडियो

Malaika Arora Fitness: बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं. 51 साल की उम्र में भी उनका शरीर 21 साल की महिलाओं जैसा लगता है. इस उम्र में भी इतना यंग दिखने का उनका ये सीक्रेट हर कोई जानना चाहता है. बता दें कि मलाइका अपनी फिटनेस को लेकर के काफी ज्यादा सजग हैं. वो अपनी डेली एक्सरसाइज और डाइट का खास ख्याल रखती हैं. अगर आप भी मलाइका अरोड़ा जैसा फिगर और फिट शरीर पाना चाहते हैं, तो उनकी बताई गई एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ एक्सरसाइज करते हुए रील शेयर की हैं. जो उन्हें 51 साल की उम्र में भी फिट और लचीला बनाए रखने में मदद करते हैं. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, " ये 5 मूव्स और रोज और लगातार करो जिनके लिए आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा." इसके साथ ही उन्होंने रील के कैप्शन पर लिखा हुआ है, "अगर आपका लक्ष्य मजबूत कोर और टोंड ग्लूट्स पाना है, तो ये एक्सरसाइज़ आपके लिए जरूरी हैं."

वीडियो की शुरूआत में मलाइका एक जगह पर खड़ी होकर रनिंग करती नजर आ रही हैं. इसे स्टेशनरी जॉगिंग कहते हैं. ये एक्सरसाइज कैलोरी बर्न करने, वेट लॉस करने, मसल्स को स्ट्रांग बनाने और बैलेंस बनाने में मदद करती है. दूसरी एक्सरसाइज में मलाइका ने अपने दोनों हाथों में डंबल ले रखे हैं और वो स्टैंडिंग एल्बो टू नी क्रंच कर रही हैं. तीसरी एक्सरसाइज में मलाइका स्टैंडिंग ओब्लिक क्रंच या डंबल साइड बेंड (Dumbbell Side Bend) कहा जाता है कर रही हैं. चौथी एक्सरसाइज में मलाइका स्टैंडिंग ओब्लिक क्रंच या डंबल साइड बेंड कर रही हैं. ये सभी एक्सरसाइज आपकी मजबूत कोर और टोंड ग्लूट्स को बनाने में मदद करती हैं.

अगर आप भी मलाइका जैसी फिट बॉडी चाहती हैं तो अपने डेली रूटीन में इन एक्सरसाइज को शामिल करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)