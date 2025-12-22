IPL: 2 करोड़ी स्टार ने तोड़ा 40 साल पुराना रिकॉर्ड, इस बार RCB के लिए बनेंगे तुरुप का इक्का!

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में मात्र 2 करोड़ में बिके स्टार ने वो कर दिखाया है, जो 40 साल से नहीं हुआ था. इस स्टार ने 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर सनसनी मचा दी है. इस बार जब वो IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलने उतरेंगे तब वो टीम के लिए तुरुप का इक्का बन सकते हैं. जबरदस्त फॉर्म में चल रहा यह स्टार इस समय टी-20 इंटरनेशनल में दुनिया का नंबर-2 गेंदबाज है. कुछ समय पहले तक वह टॉप पर चल रहे थे. इस खिलाड़ी के बारे में बात करते हुए भारत के पूर्व स्टार स्पिनर आर. अश्विन ने कहा कि आरसीबी ने उन्हें 2 करोड़ के बेस प्राइस पर खरीदकर बहुत अच्छा काम किया.

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाद जैबक डफी ने मचाई सनसनी

दरअसल हम बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज जैबक डफी (Jacob Duffy) की. जैबक डफी को आईपीएल ऑक्शन में आरसीबी ने दो करोड़ के बेस प्राइस पर अपने साथ जोड़ा है. अब डफी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ कर सनसनी फैला दी है. RCB ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर डफी को बधाई दी है.

𝗣𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗗𝗲𝗮𝗱𝗹𝘆 𝗗𝘂𝗳𝗳𝘆. 😮‍💨🔥



• 9️⃣ wicket haul in the 3️⃣rd Test

• 5️⃣ fers in every Test of the 3 match series

• 2️⃣3️⃣ wickets across the series 😎

• Player of the Series honours ❤️‍🔥

• ⁠Most wickets in a calendar year for the blackcaps… pic.twitter.com/iMZYj5pWIF — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) December 22, 2025

एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया

बताते चले कि तेज गेंदबाज जैकब डफी न्यूजीलैंड की तरफ से एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 80 विकेट हासिल किए हैं, जिसके साथ रिचर्ड हैडली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

रिचर्ड हैली ने साल 1985 में न्यूजीलैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में कुल 79 विकेट हासिल किए थे, जबकि डेनियल विटोरी साल 2008 में 76 विकेट निकाल चुके थे. वहीं, साल 2015 में ट्रेंट बोल्ट ने 72 विकेट अपने नाम किए थे.

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जैबक ने दिखाया जलवा

31 वर्षीय जैकब डफी ने बे ओवल में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दौरान वेस्टइंडीज की पहली पारी में 35 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 86 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. दूसरी पारी में उन्होंने 22.3 ओवर फेंके, जिसमें 42 रन देकर 5 विकेट निकाले. न्यूजीलैंड ने इस मैच को 323 रन से जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम की.

3 मैच में 23 विकेट चटका कर हासिल की उपलब्धि

जैकब डफी ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध 3 मुकाबलों की सीरीज में कुल 23 विकेट हासिल किए. उन्होंने क्राइस्टचर्च में खेले गए सीरीज के पहले मैच में कुल 8 विकेट अपने नाम किए थे. इसके बाद वेलिंगटन में खेले गए दूसरे मुकाबले में उन्होंने कुल 6 विकेट निकाले.

अश्विन ने जैकब डफी के प्रदर्शन को सराहा

भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी पर कहा- "जैकब डफी शानदार क्रिकेटर बन रहे हैं. 2025 उनके लिए सफलता का साल रहा है. वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में 15.43 की औसत, 40.3 स्ट्राइक रेट और मैन ऑफ द सीरीज के साथ 23 विकेट. वह मौजूदा समय में नंबर 2 टी20 गेंदबाज भी हैं."

आरसीबी के लिए 2 करोड़ का डील बहुत फायदेमंद

अश्विन ने आगे कहा, "जैबक ने इस साल टी20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 18.9 की औसत, 7.89 की इकॉनमी और 53.1 प्रतिशत डॉट बॉल रेट के साथ 57 विकेट निकाले हैं. 31 साल की उम्र में वह बेहतरीन फॉर्म में हैं। आरसीबी ने उन्हें 2 करोड़ के बेस प्राइस पर खरीदकर बहुत अच्छा काम किया."