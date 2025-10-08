क्या चाय पत्ती का इस्तेमाल रोक सकता है बालों का झड़ना? जानें कैसे करें इसका इस्तेमाल

आज के समय में बालों का टूटना व झड़ना आम बात होती है. रोजाना सिर से 30-40 बाल टूट जाते हैं जो बालों के झड़ने में नहीं आते है, लेकिन अगर बाल टूटने के बाद वापस उगते नहीं है, तो यह बाल झड़ने में काउंट होता है, या जब बालों में कंघी करते समय गुच्छो में बाल टूटने लगें. कई बार बाल झड़ना शरीर में पनप रही बीमारियों के बारे में भी संकेत देता है, जैसे थायरायड की बीमारी में भी अधिक बाल झड़ने लगते हैं, इसलिए इनको नजरअंदाज करने की भूल नहीं करनी चाहिए.

बालों को कैसे मजबूत करें- (How to Strengthen Hair)

आमतोर पर लोगो को लगता है की बालों को झड़ने से रोकने के लिए महंगे शेम्पू, तेल व कंडीशनर मदद कर सकते हैं. लेकिन कई बार कुछ लोगों को इससे ज्यादा फायदा नहीं होता है और जेब पर भी भारी पड़ता है. ऐसे में ये पता चला है कि चाय पत्ती का इस्तेमाल बालों के झड़ने को रोकने में मदद कर सकता है और साथ ही यह बालों को जड़ों से मजबूत बना सकता है. इतना ही नहीं ये स्कैल्प को भी स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है. चाय पत्ती के पानी को कंडीशनर की जगह बालों में इस्तेमाल करने से बाल मजबूत व चमकदार बन सकते हैं. यह बालों की सेहत को सुधारने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है.

कैसे बनाएं चाय पत्ती का कंडीशनर- (How to make tea leaf conditioner)

1.करी पत्ता

2. कॉफी पाउडर

3.शैंपू

बालों पर कैसे करें इस्तेमाल-

एक पैन में पानी को गर्म करके उसमे करी पत्ते के साथ कॉफी पाउडर डालकर तब तक उबलना है. जबतक पानी आधा ना हो जाए. इसके बाद जब पानी ठंडा हो जाए तब अलग बर्तन में छानकर उसमें शैंपू मिलाकर रोजाना इस्तेमाल करने से बालों में फायदा आपको साफ नजर आ सकता है.

