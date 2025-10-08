विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या चाय पत्ती का इस्तेमाल रोक सकता है बालों का झड़ना? जानें कैसे करें इसका इस्तेमाल

How to Strengthen Hair: बालों का झड़ना रोकने के लिए कुछ सिम्पल टिप्स फॉलो कर सकते हैं. इतना ही नहीं इससे बालों को मजबूत बनाने में भी मदद मिल सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
क्या चाय पत्ती का इस्तेमाल रोक सकता है बालों का झड़ना? जानें कैसे करें इसका इस्तेमाल
How to Strengthen Hair: बालों को मजबूत कैसे बनाएं.

आज के समय में बालों का टूटना व झड़ना आम बात होती है. रोजाना सिर से 30-40 बाल टूट जाते हैं जो बालों के झड़ने में नहीं आते है, लेकिन अगर बाल टूटने के बाद वापस उगते नहीं है, तो यह बाल झड़ने में काउंट होता है, या जब बालों में कंघी करते समय गुच्छो में बाल टूटने लगें. कई बार बाल झड़ना शरीर में पनप रही बीमारियों के बारे में भी संकेत देता है, जैसे थायरायड की बीमारी में भी अधिक बाल झड़ने लगते हैं, इसलिए इनको नजरअंदाज करने की भूल नहीं करनी चाहिए.

बालों को कैसे मजबूत करें- (How to Strengthen Hair)

आमतोर पर लोगो को लगता है की बालों को झड़ने से रोकने के लिए महंगे शेम्पू, तेल व कंडीशनर मदद कर सकते हैं. लेकिन कई बार कुछ लोगों को इससे ज्यादा फायदा नहीं होता है और जेब पर भी भारी पड़ता है.  ऐसे में ये पता चला है कि चाय पत्ती का इस्तेमाल बालों के झड़ने को रोकने में मदद कर सकता है और साथ ही यह बालों को जड़ों से मजबूत बना सकता है. इतना ही नहीं ये स्कैल्प को भी स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है. चाय पत्ती के पानी को कंडीशनर की जगह बालों में इस्तेमाल करने से बाल मजबूत व चमकदार बन सकते हैं. यह बालों की सेहत को सुधारने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है.

ये भी पढ़ें- नारियल तेल में मिलाकर पका लें सिर्फ 5-6 इस पौधे के पत्ते, हैरान कर देंगे नतीजे, तेजी से बढ़ने लगेंगे बाल 

Latest and Breaking News on NDTV

कैसे बनाएं चाय पत्ती का कंडीशनर- (How to make tea leaf conditioner)

  • 1.करी पत्ता
  • 2. कॉफी पाउडर
  • 3.शैंपू

बालों पर कैसे करें इस्तेमाल-

एक पैन में पानी को गर्म करके उसमे करी पत्ते के साथ कॉफी पाउडर डालकर तब तक उबलना है. जबतक पानी आधा ना हो जाए. इसके बाद जब पानी ठंडा हो जाए तब अलग बर्तन में छानकर उसमें शैंपू मिलाकर रोजाना इस्तेमाल करने से बालों में फायदा आपको साफ नजर आ सकता है. 

प्रस्तुती- Bobby Raj

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Benefits Of Tea Leaves For Hair, How To Use Tea For Hair Growth, Tea Water For Hair Growth, Tea Water To Stop Hair Fall, How To Make Tea Water For Hair
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com