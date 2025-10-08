विज्ञापन
नारियल तेल में मिलाकर पका लें सिर्फ 5-6 इस पौधे के पत्ते, हैरान कर देंगे नतीजे, तेजी से बढ़ने लगेंगे बाल

Homemade Oil For Hair Fall: किचन में मौजूद इन चीजों को नारियल के तेल पकाकर लगाने से हेयर फॉल को रोकने में मदद मिल सकती है. अगर आप भी हेयर फॉल रोकने का फॉर्मुला जानना चाहते हैं तो आर्टिकल को अंत तक पढ़िए.

Hair Fall Oil: बालों का झड़ना कैसे रोकें.

आज के समय में बाल झड़ना बहुत कॉमन हो गया है और अगर इसका समय पर समाधान ना किया जाए तो यह गंजेपन का भी कारण बन सकता है, स्त्री हो या पुरुष किसी के भी साथ यह समस्या हो सकती है. अलग-अलग प्रोडक्ट के इस्तेमाल से बालों के झड़ने की समस्या हो सकती है. जरूरी नहीं कि बालों के झड़ने की समस्या सर के ऊपरी सतह से ही जुड़ी हो, कभी कबार समस्या अंदरूनी भी हो सकती है, जो पोषक तत्वों की कमी की वजह से हो सकती है, जिसमें आपको अपने डाइट में बदलाव की जरूरत हो सकती है. हालांकी कुछ घरेलू उपाय भी हैं, जिनसे बालों के कमजोर होने व टूटने की समस्या को सही किया जा सकता है.

किचन में मौजूद कुछ चीजों का इस्तेमाल करके आप एक ऐसा असरदार तेल बना सकते हैं, जो बाल को मजबूत करने के साथ-साथ झड़ने की समस्या को भी कम कर सकता है और इसकी वजह से हेयर ग्रोथ में भी फायदा होता है, बाजार के प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से समस्याएं शायद ज्यादा बढ़ सकती हैं लेकिन, इस घरेलू नुस्खे से आपको फायदा हो सकता है और आप बड़ी आसानी से इस तेल को बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

कैसे बनाएं असरदार तेल- (How To Make Hair Oil)

  • नारियल तेल
  • करी पत्ता 
  • प्याज
  • कलौंजी
  • मेथी दाना

तेल बनाने का सही तरीका-

तेल बनाने के लिए नारियल तेल को अच्छे से गर्म करके उसमें तेल की मात्रा के अनुसार करी पत्ते, कटी हुई प्याज, मेथी दाना और कलौंजी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके कम आंच पर तब तक पका लें जबतक प्याज का कलर ब्राउन न हो जाए. उसके बाद तेल को छानकर एक साफ शीशी में भरकर हफ्ते में कम से कम दो बार लगाकर 1-2 घंटे बाद बालों को धो लें, ऐसा करने से बालों के झड़ने की समस्या कम हो सकती है और बालों को नेचूरल मजबूती भी मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

