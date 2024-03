सफेद बालों को जड़ से काला करना है तो आज से ही डाइट में शामिल करें ये 7 सुपरफूड्स, कमर तक लंबे होंगे बाल, डाई और मेहंदी का रोज-रोज का झंझट होगा खत्म

पालक, मैथी, चौलाई जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां बालों को पोषण देती हैं. ब्रोकली और पत्तागोभी में भी ऐसे तत्व होते हैं जो बालों को असमय सफेद होने से बचाते हैं. इन सब्जियों में आयरन, विटामिन, फोलेट और कैल्शियम पाया जाता है, जो बालों को काला और मजबूत बनाने के लिए काफी फायदेमंद है.

डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाता है. ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है. साथ ही इसमें प्रचुर में मात्रा में मिनरल्स खासतौर पर कॉपर यानि तांबा पाया जाता है. ये मेलेनिन (melanin) प्रोड्यूस करना है और यही मेलेनिन बालों को रंग काला करने में अहम भूमिका अदा करता है.

दूध और दूध से बनने वाले सभी खाद्य जैसे दही, पनीर, चीज़ स्वस्थ बालों के लिए बेहद अहम् हैं. इनमें विटामिन बी-12, कैल्शियम, विटामिन ए और प्रोटीन अच्छी मात्रा में होते हैं. ये सभी पोषक तत्व मेनेनिन बनाते हैं जो बालों को काला बनाने के लिए बहुत जरूरी है.

प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन बी-12 से भरपूर अंडा पूरे शरीर को पोषण प्रदान करता है. साथ ही ये बालों की सेहत के लिए भी विशेष तौर पर फायदेमंद होता है. इसका पूरा फायदा पाने के लिए न केवल एग व्हाइट बल्कि पूरा अंडा खाने की सलाह दी जाती है.

शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन, प्रोटीन और कैल्शियम की कमी पूरी करने जिम्मेदारी सोयाबीन अच्छी तरह से उठाता है. सोयबीन से मिलने वाला पोषण भी बालों को स्वस्थ बनाना है और उन्हें असमय सफेद होने से रोकता है.

Which food is best for white hair? सुपरफूड जो बालों के असमय सफेद होने की समस्या को दूर करने में मदद करते हैं.