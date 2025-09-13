छाती से भाग जाएगा बलगम, बस कर लें ये आसान घरेलू उपाय

Balgam Dur Karne Ke Gharelu Upay: जुकाम के दौरान कई लोगों को बलगम की शिकायत हो जाती है. कुछ लोगों की तो छाती भी बलगम से जाम हो जाती है और ये काफी तकलीफ दायक होता है. अगर आपको भी बलगम की शिकायत रहती है, तो आप नीचे बताए गए उपायों को आज़माकर देखें. इन घरेलू नुस्खों की मदद से बलगम की परेशानी दूर (Balgam Kaise Nikale) हो जाएगी और ये आसानी से निकल जाएगा.

बलगम को कैसे करें दूर, जान लें ये 3 घरेलू उपाय (Balgam Dur Karne Ke Gharelu Upay)-

पानी की भाप

बलगम को निकालने का सबसे आसान तरीका भाप का है. दिन में कम से कम पांच बारी पानी की भाप लेने से बलगम निकलने लग जाता है और छाती को आराम पहुंचता है. भाप लेते समय आप बस इस बात का ध्यान रखें की आपका सिर कपड़े से पूरी तरह से ढका हुआ हो.

चाय का सेवन

अदरक, तुलसी वाली चाय पीने से भी भाप की समस्या कम होने लग जाती है और छाती को आराम पहुंचता है. जब भी आपको अधिक कफ महसूस हो तो एक कप मसला चाय पी लें.

शहद का पानी पीएं

गर्म पानी में शहद मिलकर पीने से भी आराम पहुंचता और फेफड़ों की जकड़न कम होने लग जाती है. आप चाहे तो इस पानी में थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर भी मिला सकते हैं. ये पानी दिन में कम से कम दो बार पीएं.

तो ये थे कुछ घरेलू नुस्खे जिनकी मदद से बलगम की शिकायत को दूर किया जा सकता है. अगर इनसे भी आपको आराम न पहुंचे तो आप डॉक्टर से चेकअप जरूर करवा लें. लंबे समय तक बलगम की शिकायत रहने से फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और गंभीर बीमारी हो सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)