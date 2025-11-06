डॉक्टर ने बताया फेफड़े, छाती और गले का बलगम कैसे साफ करें, बस उबालकर एक कप पी लें इस पत्ते का पानी

How to Clear Mucus From Lungs: सर्दियों का मौसम आते ही सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस की तकलीफ जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. खासकर बच्चों और बुज़ुर्गों को इस मौसम में ज्यादा परेशानी होती है. ऐसे में अगर कोई घरेलू उपाय ऐसा हो जो तुरंत राहत दे और शरीर को नुकसान भी न पहुंचाए, तो वह किसी वरदान से कम नहीं. डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने वीडियो में एक ऐसा ही असरदार घरेलू नुस्खा बताया है जो पान के पत्ते, अदरक, लौंग और शहद से तैयार होता है. यह उपाय आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है और बिना किसी साइड इफेक्ट के सर्दी-खांसी में राहत देता है.

इस घरेलू नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली चीजें:

पान का पत्ता- इसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गले की खराश और कफ को कम करते हैं.

अदरक- यह शरीर को गर्म रखता है और बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है.

लौंग- इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो गले की सूजन और दर्द को कम करते हैं.

शहद- यह गले को कोमल बनाता है और खांसी को शांत करता है.

बलगम साफ करने के लिए कैसे तैयार करें ये नुस्खा?

एक पान का पत्ता लें और उसे अच्छे से धोकर साफ करें.

उसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, एक लौंग और आधा चम्मच शहद रखें.

पान के पत्ते को मोड़कर मुंह में रखें और धीरे-धीरे चबाएं.

इसे निगलने की जरूरत नहीं है, बस रस को मुंह में घुलने दें.

कब और कैसे लें:

यह उपाय दिन में 2 बार किया जा सकता है. सुबह और रात को सोने से पहले.

बच्चों को देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

लगातार 2-3 दिन तक इस्तेमाल करने से सर्दी-खांसी में काफी राहत मिलती है.

इस नुस्खे के फायदे:

तुरंत राहत देता है गले की खराश और खांसी में.

बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है.

सांस लेने में आसानी होती है.

इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है.

इन बातों का रखें ध्यान:

यह नुस्खा एक घरेलू उपाय है और गंभीर स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है. अगर लक्षण लंबे समय तक बने रहें या बढ़ जाएं, तो मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है.

