दादी नानी के नुस्खे: सर्दियों में होने वाले पेट दर्द को चुटकियों में गायब कर देगा चुटकी भर ये मसाला, आप भी कर लें ट्राई

Dadi Nani Ke Nuskhe: आज के समय में थोड़ी सी भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो हम फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर मेडिकल स्टोर से जाकर के अपनी दिक्कत बताकर के दवाइयां ले लेते हैं. लेकिन पुराने समय में छोटी-मोटी दिक्कते होने पर डॉक्टर या मेडिकल स्टोर नहीं बल्कि दादी-नानी के नुस्खे काम आते थे. बता दें कि ये नुस्खे इतने कारगर हैं कि साइंस भी कई नुस्खों पर अपनी मोहर लगा चुका है. बात करें सर्दियों का मौसम की तो इसके आते ही ही खान-पान में कई तरह के बदलाव होते हैं. इस ठंड के मौसम में पराठे, पूरी जैसी कई चीजें बनती हैं जो घी और तेल से भरे होते हैं और खाने में काफी हैवी भी होते हैं. लेकिन कई बार ऐसी चीजों का ज्यादा सेवन आपके पेट का भार बढ़ा देता है और खाना खाते ही पेट फूलने लगता है, गैस बनती है या फिर कुछ लोगों को अपच जैसी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं. ऐसे में दादी नानी के बताया गया एक बेहद और असरदार नुस्खे की याद आती है और वो है अजवाइन का पानी.

पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए अजवाइन पानी

पुराने समय में जब पेट दर्द, गैस या भारीपन की शिकायत होती थी तो घर की बड़ी महिलाएं अजवाइन का पानी उबलने के लिए रख देती थीं. एक गिलास पानी में थोड़ी सी अजवाइन को पानी में डालकर उबाला जाता है. पानी के गुनगुना होने पर उस पानी को थोड़ा-थोड़ा पीने से आपको थोड़ी देर में ही आराम मिल जाता है. पेट हल्का हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: दादी - नानी के नुस्खे: छोटे बच्चों की उल्टी-दस्त में बेहद कारगर है इस फल का रस

बता दें कि कई रिसर्च में भी दादी-नानी के इस नुस्खे को सही बताया गया है. दरअसल अजवाइन में थायमोल नामक तत्व पाया जाता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है. ये तत्व पेट में बनने वाली गैस को कम करने, अपच को दूर करने और खाने को सही तरीके से पचाने में भी मदद करता है. यही वजह है कि अजवाइन का पानी पीने से पेट की सूजन कम होती है और भारीपन से भी राहत मिलती है.

कैसे बनाएं अजवाइन का पानी

अजवाइन का पानी बनाना बेहद आसान है. इसके लिए एक गिलास पानी में आधा या एक चुटकी अजवाइन को डालकर 10 मिनट के लिए उबाल लें. पानी को छानकर निकाल लें और फिर इसको गुनगुना होने पर इसको हल्की-हल्की सिप कर के पिएं. सर्दियों में यह नुस्खा खासतौर पर फायदेमंद माना जाता है क्योंकि यह शरीर को अंदर से गर्माहट भी देता है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)