Dadi Nani Ke Nuskhe : बाल बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक तेल कौन सा है? आयुर्वेद एक्सपर्ट से जानें

Sabse Tez Baal Badhane Wala Ayurvedic Tel Kaun Sa Hai: भारत में बालों की देखभाल करना किसी मिशन से कम नहीं है. लंबे और घने बाल यहाँ सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास और संस्कृति से भी जुड़े हैं. आज के दौर में भले ही बाजार नए-नए सीरम और महंगे प्रोडक्ट्स से भरा हो, लेकिन जब बात भरोसे की आती है, तो हम आज भी उन्हीं पुराने आयुर्वेदिक तेलों की ओर मुड़ते हैं जो हमारी दादी-नानी (Dadi Nani Ke Nuskhe) इस्तेमाल करती थीं.

Dadi Nani Ke Nuskhe : 2025 में हेयर केयर का तरीका बदल गया है. अब लोग रातों-रात चमत्कार के वादों से थक चुके हैं और कुछ ऐसा चाहते हैं जो भरोसेमंद हो. इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने बात की जाने-माने आयर्वेद‍िक एक्‍सपर्ट राम अवतार (Ayurvedic Expert Dr. Ram Avtar) से. उन्होंने हमें बताया कि आयुर्वेदिक तेल न केवल बालों को ऊपर से चमकाते हैं, बल्कि जड़ों में जाकर उन्हें अंदर से पोषण देते हैं. अगर आप भी बालों को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो इन 5 तेलों पर गौर जरूर करें.

बाल बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक तेल कौन सा है | Sabse Tez Baal Badhane Wala Ayurvedic Tel Kaun Sa Hai

1. भृंगराज तेल: बालों का राजा :

आयुर्वेद में भृंगराज को 'केशराज' यानी बालों का राजा कहा जाता है. सदियों से इसका इस्तेमाल गिरते बालों को रोकने और नए बाल उगाने के लिए किया जा रहा है.

यह कैसे काम करता है: भृंगराज तेल स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है, जिससे जड़ों को बेहतर पोषण मिलता है.

कैसे इस्तेमाल करें:थोड़ा सा तेल गुनगुना करें और 15-20 मिनट तक स्कैल्प की मसाज करें. इसे हफ्ते में एक या दो बार लगाएं. आप इसे रात भर लगा रहने दे सकते हैं, जिससे बाल धीरे-धीरे घने और मजबूत होने लगते हैं.

Also Read: Exclusive: शरीर में जमा यूरिक एसिड को नेचुरली बाहर निकाल देगा ये जूस, डॉ राम अवतार ने बताया देसी इलाज

2. आंवला तेल: जड़ों के लिए टॉनिक :

आंवला तेल विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. यह बालों को जड़ों से मजबूती देता है और उन्हें समय से पहले सफेद होने से रोकता है. डॉ. राम अवतार का कहते हैं अगर आपको शुद्ध आंवला तेल बहुत तेज लगता है, तो आप इसे नारियल या तिल के तेल में मिलाकर भी लगा सकते हैं. इसे धोने से 30 मिनट पहले लगाएं. यह प्रदूषण और स्ट्रेस से होने वाले नुकसान से बालों को बचाता है.

3. नारियल तेल और करी पत्ता :

दक्षिण भारतीय घरों में यह नुस्खा पीढ़ियों से चला आ रहा है. डॉ. राम अवतार का कहते हैं नारियल तेल बालों के प्रोटीन को कम होने से रोकता है, जिससे बाल टूटते नहीं हैं. वहीं करी पत्ता विटामिन और अमीनो एसिड से भरपूर होता है जो बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है.

कैसे बनाएं: मुट्ठी भर करी पत्तों को नारियल तेल में तब तक गर्म करें जब तक कि पत्तों का असर तेल में न आ जाए. ठंडा होने पर इसे छान लें और सिर की मालिश करें.

4. आंवला, रीठा और शिकाकाई का मेल :

डॉ. राम अवतार का कहते हैं यह एक पूरी आयुर्वेदिक रेसिपी है. आंवला पोषण देता है, रीठा स्कैल्प को साफ रखता है और शिकाकाई बालों को बिना रूखा किए कंडीशनिंग करता है. अगर आपको डैंड्रफ या स्कैल्प पर गंदगी जमा होने की समस्या है, तो यह तेल आपके लिए सबसे बेस्ट है. हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल काफी है.

Also Read: Uric Acid को कंट्रोल में रखेगी ये ड्रिंक, सुबह खाली पेट बस 1 कप पी लीजिए, कभी नहीं बढ़ेगा यूरिक एसिड

5. तिल का तेल और मेथी दाना :

तिल का तेल स्कैल्प को गर्माहट देता है और ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जबकि मेथी के दानों में मौजूद प्रोटीन बालों का झड़ना कम करते हैं.

घर पर बनाएं: मेथी के दानों को रात भर तिल के तेल में भिगो दें. अगले दिन इसे हल्का गर्म करके छान लें. यह तेल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके बाल पतले और कमजोर हो गए हैं.

अपनी जरूरत के हिसाब से चुनें सही तेल

खुजली और सूखेपन के लिए: नारियल या तिल का तेल चुनें.

नारियल या तिल का तेल चुनें. बाल झड़ने के लिए: भृंगराज या आंवला तेल बेस्ट है.

भृंगराज या आंवला तेल बेस्ट है. हेल्दी स्कैल्प के लिए: आंवला, रीठा और शिकाकाई का मेल इस्तेमाल करें.

काम की बात: आयुर्वेदिक तेल कोई जादू नहीं हैं जो एक रात में असर दिखा दें. इनका असली फायदा तभी मिलता है जब आप इन्हें नियम से इस्तेमाल करें. अच्छी नींद, सही डाइट और नियमित ऑयलिंग ही लंबे और स्वस्थ बालों का असली राज है.