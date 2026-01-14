विज्ञापन
विशेष लिंक

Dadi Nani Ke Nuskhe: बिना मेंहदी और डाई लगाए जड़ से काले होंगे बाल, बस आंवले को इस तरह से कर लें इस्तेमाल

Dadi Nani Ke Nuskhe: अगर आप भी सफेद बालों की वजह से परेशान रहते हैं तो आपको हम बताएंग एक ऐसा देसी नुस्खा जिसकी मदद से आप बालों को नेचुरली काला करने में मदद करेंगे.

Read Time: 3 mins
Share
Dadi Nani Ke Nuskhe: बिना मेंहदी और डाई लगाए जड़ से काले होंगे बाल, बस आंवले को इस तरह से कर लें इस्तेमाल
Dadi Nani Ke Nuskhe: बालों को काला करने का देसी नुस्खा.

Natural Hair Dye: काले, लंबे, घने और मुलायम बाल भला किसे नहीं पसंद होते हैं. लेकिन आज के समय में लोगों की लाइफस्टाइल और खानपान ऐसा हो गया है जिसका असर उनकी पूरी सेहत के साथ ही उनके बालों पर भी दिखाई देता है. जिसका एक सीधा उदाहरण देखने को मिलता है समय से पहले बालों के सफेद होने पर. बता दें कि बालों का सफेद होना आज के समय में कई लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है. ऐसे में लोग बालों को काला करने के लिए हेयर कलर, डाई और मेंहदी लगाते हैं. लेकिन ये सभी तरीके फेल हो जाते हैं क्योंकि इनमें पाए जाने वाले केमिकल बालों को डैमेज कर सकते हैं. ये तुरंत के लिए तो बालों को रंग देते हैं लेकिन लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से नुकसान भी पहुंचाती है. ऐसे में दादी-नानी के नुस्खे आपके बेहद काम आ सकते हैं. आज हम आपको बालों को काला करने का एक ऐसा ही देसी नुस्खा बताएंगे जो आपको बालों को गहरा रंग देने के साथ-साथ उनको मजबूत और चमकदार भी बनाएगा. अगर आप आंवले का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये बालों को नेचुरल ब्लैक टोन देने में मदद करता है. 

बालों के लिए आंवले के फायदे  (Benefits of Amla For Hair)

बता दें कि आंवला में विटामिन सी,  एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स पाए जाते हैं. इसके साथ ही इसका इस्तेमाल करने से बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है और हेयर फॉल को रोकन में भी मदद करता है. इसका इस्तेमाल समय से पहले बालों के सफेद होने वाली समस्या से भी राहत दिला सकता है. बता दें कि इसका रेगुलर इस्तेमाल बालों में नेचुरल चमक लाता है और स्कैल्प को भी हेल्दी रखता है. यही वजह है कि आंवले को नेचुरल हेयर डाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.

आंवले से नेचुरल डाई कैसे बनाएं 

आंवले से नेचुरल डाई बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 4,5 चम्मच आंवला पाउडर, 2 चम्मच मेहंदी की पत्तियां, 1 चम्मच कॉफी पाउडर और जरूरत के हिसाब से पानी. इन सभी चीजों को एक बड़े बाउल में मिक्स कर लें. आपको एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेना है. अब आप इसको 30 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि सारे तत्व अच्छी तरह एक्टिव हो जाएं और बालों को सही पोषण प्रदान कर सके.

कैसे करें एप्लाई

इन डाई को लगाने के लिए अपने बालों को हल्का सा गीला कर लें. अब इस पेस्ट को अपने हाथों से बालों की जड़ों तक लगाएं. कोशिश करें कि आपके बाल पूरी तरह से कवर हो जाएं. अब कुछ देर के लिए शॉवर कैप पहन लें. इसे करीब 1 घंटे तक सिर पर लगाएं. अब आप इसे सादे पानी से धो लें.

टिप्स 

आप हफ्ते में 1 बार इसका इस्तेमाल करें. इससे ज्यादा इस्तेमाल बालों को नुकसान पहुंचा सकता है. ध्यान रखें कि इस पेस्ट को लगाने के बाद शैंपू ना करें कम से कम 24 घंटों तक.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
White Hair, How To Black White Hair, Safed Balo Ko Kala Kaise Kare, How To Blacken White Hair In 1 Month, Home Remedies For White Hair, Best Natural Way To Blacken Hair, Cure White Hair At Home, Black Hair Tips For Grey Hair, Natural Hair Darkening Methods, Safed Baal Kala Karne Ka Gharelu Nuskha, How To Turn White Hair Black Fast, Ayurvedic Treatment For White Hair, Home Remedy For Premature Grey Hair, Black Hair In 30 Days Naturally, How To Cover White Hair Without Dye, Best Oil For White Hair To Black, DIY White Hair Treatment At Home, How To Prevent White Hair Growth, Permanent Black Hair Home Remedy, Best Food For Black Hair Naturally
Get App for Better Experience
Install Now