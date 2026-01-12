विज्ञापन
विशेष लिंक

बाल सफेद हो रहे हैं? बालों को काला करने का शुद्ध देसी उपाय

How to Black White Hair | Safed Balo Ko Kala Kaise Kare: सफेद बालों को काला करने का घरेलू उपाय क्या है? आयुर्वेद और देसी नुस्खे कहते हैं कि अगर समय रहते सही देखभाल की जाए, तो सफेद बालों की रफ्तार को रोका जा सकता है और कई मामलों में प्राकृतिक रंग लौटाने में भी मदद मिलती है.

Read Time: 5 mins
Share
बाल सफेद हो रहे हैं? बालों को काला करने का शुद्ध देसी उपाय
How to Black White Hair: बालों को काला करने का कोई जादुई तरीका नहीं होता.

Safed Baal Kala Karne Ka Gharelu Nuskha: आजकल कम उम्र में ही बालों का सफेद होना एक आम समस्या बनती जा रही है. पहले जहां सफेद बाल बुढ़ापे की पहचान माने जाते थे, वहीं अब 20-30 की उम्र में ही लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं. बदलती लाइफस्टाइल, बढ़ता तनाव, गलत खानपान, नींद की कमी और केमिकल-वाले प्रोडक्ट्स ने बालों की सेहत पर गहरा असर डाला है. सफेद बाल न सिर्फ दिखने में खराब लगते हैं बल्कि ये लोगों का आत्मविश्वास भी कम कर सकते हैं. सफेद बालों का छुपाने के लिए कई लोग सिर में टॉपी और हेयर डाई तक लगाते हैं. बालों को काला करने के उपाय के तौर पर लगाई गई मेहंदी तुरंत रंग तो दे देती है, लेकिन लंबे समय में बालों को और कमजोर बना देती है. ऐसे में सवाल उठता है क्या बालों को प्राकृतिक तरीके से फिर से काला किया जा सकता है?

सफेद बालों को काला करने का घरेलू उपाय क्या है? आयुर्वेद और देसी नुस्खे कहते हैं कि अगर समय रहते सही देखभाल की जाए, तो सफेद बालों की रफ्तार को रोका जा सकता है और कई मामलों में प्राकृतिक रंग लौटाने में भी मदद मिलती है.

ये भी पढ़ें: बालों को सबसे जल्दी बढ़ाने वाला तेल कौन सा है, जानें 1 महीने में बालों को लंबा कैसे करें और क्या लगाने से बाल तेजी से बढ़ते हैं?

बाल सफेद क्यों होते हैं? | Why Do Hair Turn White?

बालों का रंग मेलानिन नामक पिगमेंट से तय होता है. जब शरीर में मेलानिन बनना कम हो जाता है, तो बाल धीरे-धीरे सफेद होने लगते हैं. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं:

  • तनाव और मानसिक थकान.
  • विटामिन B12, आयरन और कॉपर की कमी.
  • इर्रेगुलर रूटीन और नींद की कमी.
  • बहुत ज्यादा जंक फूड और पोषण की कमी.
  • ज्यादा केमिकल शैंपू, डाई और हीट स्टाइलिंग.

जब तक इन कारणों को ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी उपाय पूरी तरह असरदार नहीं होगा.

सफेद बालों को नेचुरल काला करने का कारगर उपाय | Effective Way to Naturally Darken Gray Hair | Safed Balo Ko Kala Karne Ka Gharelu Upay

आंवला, करी पत्ता, नारियल तेल

यह उपाय आयुर्वेद में लंबे समय से इस्तेमाल होता आया है और बालों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.

क्यों असरदार है यह नुस्खा?

  • आंवला: मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है और बालों की जड़ों को मजबूत करता है.
  • करी पत्ता: बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकने में सहायक.
  • नारियल तेल: पोषण देकर बालों को अंदर से हेल्दी बनाता है.
Latest and Breaking News on NDTV

बनाने का आसान तरीका:

सामग्री:

  • 2 चम्मच नारियल तेल
  • 1 चम्मच सूखा या ताजा आंवला (कटा या पाउडर)
  • 10-12 करी पत्ते

विधि:

  • एक पैन में नारियल तेल गरम करें.
  • उसमें आंवला और करी पत्ते डालें.
  • धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक तेल का रंग हल्का गहरा न हो जाए.
  • ठंडा होने पर छानकर शीशी में भर लें.

बालों पर लगाने का सही तरीका:

  • हफ्ते में 2-3 बार इस तेल से स्कैल्प की मालिश करें.
  • कम से कम 1-2 घंटे या रातभर लगा रहने दें
  • माइल्ड शैंपू से धो लें.

नियमित इस्तेमाल से 6-8 हफ्तों में फर्क दिखने लगता है.

सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक देखभाल भी जरूरी:

केवल बाहर से तेल लगाना काफी नहीं है. बालों को काला और मजबूत बनाने के लिए अंदर से पोषण जरूरी है.

ये भी पढ़ें: गट हेल्थ को रखना है हेल्दी, तो खाना खाने के बाद जरूर करें ये काम

डाइट में शामिल करें ये चीजें:

  • हरी सब्जियां
  • तिल, मूंगफली, अखरोट
  • दालें और अंकुरित अनाज
  • आंवला, काली किशमिश
  • पर्याप्त पानी

इन चीजों से परहेज करें:

  • ज्यादा चाय-कॉफी
  • प्रोसेस्ड और जंक फूड
  • देर रात जागना

बालों के सफेद होने का अनदेखा कारण: तनाव और नींद-

लगातार तनाव में रहने से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जो मेलानिन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है.
रोज 7-8 घंटे की नींद, ध्यान और गहरी सांस लेने की आदत बालों की सेहत के लिए उतनी ही जरूरी है जितना तेल या डाइट.

क्या ये उपाय हर किसी पर काम करता है?

अगर बाल जेनेटिक कारणों से सफेद हुए हैं, तो उन्हें पूरी तरह काला करना मुश्किल हो सकता है. लेकिन, अगर वजह लाइफस्टाइल, पोषण या तनाव है, तो यह देसी उपाय सफेद बालों की रफ्तार को काफी हद तक धीमा कर सकता है और नए बालों को काला रखने में मदद करता है.

बालों को काला करने का कोई जादुई तरीका नहीं होता. देसी और प्राकृतिक उपाय धीरे-धीरे असर दिखाते हैं. लेकिन, नुकसान नहीं करते.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
White Hair, How To Black White Hair, Safed Balo Ko Kala Kaise Kare, How To Blacken White Hair In 1 Month, Home Remedies For White Hair, Best Natural Way To Blacken Hair, Cure White Hair At Home, Black Hair Tips For Grey Hair, Natural Hair Darkening Methods, Safed Baal Kala Karne Ka Gharelu Nuskha, How To Turn White Hair Black Fast, Ayurvedic Treatment For White Hair, Home Remedy For Premature Grey Hair, Black Hair In 30 Days Naturally, How To Cover White Hair Without Dye, Best Oil For White Hair To Black, DIY White Hair Treatment At Home, How To Prevent White Hair Growth, Permanent Black Hair Home Remedy, Best Food For Black Hair Naturally
Get App for Better Experience
Install Now