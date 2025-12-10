Exclusive: शरीर में जमा यूरिक एसिड को नेचुरली बाहर निकाल देगा ये जूस, डॉ राम अवतार ने बताया देसी इलाज

Uirc Acid Naturally Kaise Control Kare: बदलते लाइफस्टाइल और असंतुलित खानपान की वजह से आजकल लोगों में यूरिक एसिड (Uric Acid) बढ़ने की समस्या आम होती जा रही है. इसका असर जोड़ों में दर्द, सूजन और अन्य बीमारियों के रूप में नजर आता है. इस समस्या के लिए मार्केट में कई तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन अगर लोग कुछ प्राकृतिक नुस्खों और खानपान पर नियंत्रण रखें, तो इस समस्या से राहत मिल सकती है. इस विषय पर CPU-PSI सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, योग और संस्कार के डायरेक्टर प्रोफेसर राम अवतार ने NDTV से बात की, और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए कुछ बेहद आसान और असरदार घरेलू उपाय बताए.

यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के घरेलू उपाय ( How To Control Uric Acid Naturally)

सफेद पेठे का जूस

प्रो. राम अवतार ने बताया कि सफेद पेठे का जूस यूरिक एसिड को कम करने में बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. यह जूस शरीर की अतिरिक्त एसिडिटी को खत्म करता है, बीपी को नियंत्रित रखता है और बढ़ते वजन को घटाने में भी मदद करता है. यानी एक ही प्राकृतिक पेय से कई तरह की परेशानियों पर काबू पाया जा सकता है. अगर इसे सुबह खाली पेट या दिन में एक बार पिया जाए, तो यूरिक एसिड के मरीजों को काफी राहत मिल सकती है.

आंवला और एलोवेरा का रस

आंवला और एलोवेरा का रस भी यूरिक एसिड को कम करने का एक और बढ़िया तरीका है. प्रो. राम अवतार का कहना है कि अगर आंवले का रस लेकर उसमें एलोवेरा का रस मिलाकर रोज पिया जाए तो यह बहुत फायदेमंद होता है. आंवला हमारे शरीर को विटामिन C देता है और एलोवेरा डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है. दोनों मिलकर शरीर को डिटॉक्स करते हैं और यूरिक एसिड को जल्दी कम करने में मदद करते हैं.

खानपान

इसके साथ ही खानपान पर नियंत्रण रखना भी उतना ही जरूरी है. यूरिक एसिड के मरीजों को तैलीय भोजन, मांसाहार और शराब जैसी चीजों से परहेज करना चाहिए. क्योंकि ये खाद्य पदार्थ यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकते हैं. इसके बजाय हरी सब्जियों, फलों और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए.

यानी यूरिक एसिड पर कंट्रोल पाने के लिए दवाइयों के साथ-साथ इन प्राकृतिक नुस्खों और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना बेहद जरूरी है. ये घरेलू उपाय यूरिक एसिड से राहत दिलाने में कारगर साबित हो सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)