Uric Acid को कंट्रोल में रखेगी ये ड्रिंक, सुबह खाली पेट बस 1 कप पी लीजिए, कभी नहीं बढ़ेगा यूरिक एसिड

High Uric Acid: यूरिक एसिड जब शरीर में बढ़ जाता है तो इसकी वजह से जोड़ों में दर्द, सूजन और चलने फिरने में तकलीफ होती है. बता दें कि 2020 में हुई एक स्टडी के अनुसार दुनिया भर में लगभग 56 मिलियन लोगों में हाई यूरिक एसिड की समस्या है. शुरुआत में आपको यूरिक एसिड एक सिंपल सी समस्या लग सकता है लेकिन अगर इसे समय रहते कंट्रोल ना किया जाए तो यह किडनीज और जॉइंट्स में काफी ज्यादा असर डाल सकता है. डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब वीडियो में इस समस्या से निजात पाने के लिए एक सिंपल और इफेक्टिव ड्रिंक के बारे में बताया है जो आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं. इस रेमेडि का बस एक कप रोजाना लेने से यूरिक एसिड को नेचुरली कंट्रोल में रख सकते हैं.

यूरिक एसिड की समस्या होती क्यो हैं?

यूरिक एसिड बेसिकली एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि तब बनता है जब हम रेड मीट सीफूड या फिर शुगर ज्यादा खाते हैं. दरअसल इन फूड्स में प्यूरिन नाम का एक पदार्थ होता है जो कि बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ा देता है. नॉर्मली हमारी किडनीज यूरिक एसिड को ब्लड से फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल देते हैं लेकिन अगर बॉडी में प्यूरिन ज्यादा हो जाएं या फिर हमारी किडनी सही से काम ना कर रही हो तो ऐसे में यूरिक एसिड ब्लड में जमा होने लगता है और बढ़ जाता है. अगर इसका समय रहते इलाज ना किया जाए तो ये गाउट जैसी समस्या का कारण भी बन सकता है.

यूरिक एसिड को कंट्रोल करेगा ये ड्रिंक

आइए जानते हैं इस ड्रिंक को किन-किन चीजों से बनाया जाएगा और इसको बनाने का तरीका और कितनी डोज में इसको इस्तेमाल करना होगी.

सामग्री

आधा टीस्पून हल्दी पाउडर

हल्दी एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है ये जॉइंट्स के दर्द को और सूजन को जो कि यूरिक एसिड की वजह से बढ़ जाते हैं इसे कम करता है.

एक चम्मच धनिया के बीज

धनिया यह एक नेचुरल डायरिट है जो कि यूरिक एसिड को फ्लश करने में हेल्प करता है. ये किडनीज के फंक्शन को भी सपोर्ट करता है जिससे कि यूरिक एसिड बॉडी से फिल्टर आउट होता है.

आधा टीस्पून जीरा

जीरा डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं जो कि यूरिक एसिड को मैनेज करने के लिए जरूरी है, और साथ ही यह किडनीज की हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं.

आधा टीस्पून मेथी के बीज

मेथी के बीज एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है जो कि आपके लिवर को और आपकी किडनीज को क्लीन रखता है और साथ ही साथ यूरिक एसिड के बिल्ड अप को भी प्रिवेंट करता है.

काली मिर्च

काली मिर्च हल्दी के करक्यूमिन के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और साथ ही ये एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट भी है जो कि आपके जोड़ों के दर्द को कम करने में और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है.

कैसे बनाएं

इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक सॉस पैन लीजिए और उसमें दो कप पानी डाल दीजिए और उसे गर्म कीजिए जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें आप आधा टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून धनिया के बीज, आधा टीस्पून जीरा और रात भर भीगे हुए मेथी सीड्स पानी से निकालकर डाल दीजिए और मेथी का जो पानी है जो कि बचेगा उसको आप उसी टाइम पी लाइए.इस मिक्सचर को 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिए और आखिर में इसमें एक चुटकी काली मिर्च डाल दीजिए और फिर गैस को बंद कर दीजिए और इसे छानकर एक कप में निकाल लीजिए. आप चाहें तो टेस्ट के लिए इसमें नींबू का रस और शहद भी मिला सकते हैं इससे आपका थोड़ा सा टेस्ट इंप्रूव हो जाएगा और थोड़ी सी एफीकेसी भी बढ़ जाएगी.

कब करें सेवन

इस ड्रिंक को रोजाना सुबह खाली पेट पीना बेस्ट होता है. इसका रेगुलर सेवन करने से आपको कुछ ही दिनों में इसका असर दिखने लगेगा. इस रेमेडी को आप एक बार में चार से छ हफ्तों तक रेगुलरली पी सकते हैं और अगर इसके बाद भी आपको जरूरत लगती है तो 6 हफ्ते बाद कुछ दिन के लिए बीच में गैप कर दीजिए और फिर से स्टार्ट कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)