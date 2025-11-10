विज्ञापन
Delhi AQI: बच्चों के फेफड़े कैसे साफ करें? ये घरेलू उपाय करेंगे मदद

How Do You Clear A Child's Lungs: आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो बच्चों के फेफड़ों को साफ करने में मदद करेंगे.

बच्चों के फेफड़ों में जमी गंदगी कैसे निकालें?

How Do You Clear A Child's Lungs: बढ़ता प्रदूषित न सिर्फ बड़ों पर बल्कि बच्चों पर भी बुरा प्रभाव डाल रहा है और फेफड़ों में जमा गंदगी सांस लेने में दिक्कत, थकान और अन्य श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है. इसलिए बच्चों को इन बीमारियों से दूर रखने के लिए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो बच्चों के फेफड़ों को साफ करने में मदद करेंगे. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कौन से हैं वो असरदार उपाय.

लंग्स को डिटॉक्स कैसे करें?

हल्दी वाला दूध: हल्दी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है, जो फेफड़ों को डिटॉक्स करने में मदद कर सकते हैं. रात में सोने से पहले अपने बच्चे को एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलकर जरूर पिलाएं. इससे फेफड़ों में जमा गंदगी आसानी से बाहर निकाल जाएगी.

अदरक: अदरक में पाए जाने वाले फेफड़ों में सूजन को कम करने और गंदगी को साफ करने में मदद कर सकते हैं. अदरक के रस में शहद मिलाकर दिन में दो बार बच्चों को दें. यह बलगम को पतला करने में मदद करेगा और सांस लेने में आसानी प्रदान करेगा.

पानीज्यादा से ज्यादा पानी या सूप का सेवन सेवन लंग्स में जमा बलगम को पतला करने और उसे आसानी से बाहर निकालने में मदद कर सकता है. इसलिए जितना हो सके बच्चों की डाइट में लिक्विड चीजों को शामिल करें. नियमित रूप से इनका सेवन बच्चों के लंग्स के लिए अच्छा साबित हो सकता है.

स्टीम दें: स्टीम लेने से फेफड़ों की सफाई की जा सकती है. एक बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें कुछ बूंदे पुदीने की तेल की डालें और बच्चों के सिर पर तौलिया रखकर इस भाप दिलाएं. यह उपाय बच्चों के फेफड़ों से बलगम और विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

