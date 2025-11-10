अगर में रोज सेंधा नमक खाऊं तो क्या होगा?

Is It Okay To Eat Rock Salt Daily: जरूरत से ज्यादा सफेद नमक का सेवन कई बीमारियों का कारण बन रहा है, यही वजह है ज्यादातर लोग सफेद नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित हो है. तो आइए बिना किए जानते हैं सेंधा नमक को अपने खाने में शामिल करने के बड़े फायदे क्या हैं और किन लोगों को जरूर करना इसका सेवन.

क्या हम सेंधा नमक रोज खा सकते हैं?

पाचन: सेंधा नमक में पाए जाने वाले तत्व पेट में पाचक रसों के स्राव को बढ़ाने में मदद करते हैं जिससे खाना जल्दी पच सकता है. अगर आप गैस, एसिडिटी या भूख न लगने की समस्या से परेशान हैं, तो एक गिलास गुनगुने पानी में सेंधा नमक और नींबू मिलाकर पीने से राहत मिल सकती है.

डिटॉक्स: सेंधा नमक शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद कर सकता है. सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर पीने से शरीर को अंदर से साफ किया जा सकता है और स्किन को ग्लोइंग बनाया जा सकता है.

हाई ब्लड प्रेशर: सफेद नमक में सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन सेंधा नमक में सोडियम की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए यह हाई बीपी वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यह ब्लड प्रेशर को संतुलित बनाए रखने में मदद कर सकता है.

वजन: सेंधा नमक शरीर की अतिरिक्त चर्बी और पानी को बाहर निकालने में मदद कर सकता है. अगर आप इसका सेवन डिटॉक्स ड्रिंक के रूप में करते हैं तो मेटाबॉलिज्म तेज हो सकता है और वजन घटाने की प्रक्रिया आसान बन सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)