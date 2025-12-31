विज्ञापन
पराली जलाने की घटनाएं रुकने के बाद भी दिल्ली में क्यों बढ़ जाता है प्रदूषण? जान लें इसकी वजह

CAQM ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि साल 2025 में सभी हितधारकों के निरंतर, ठोस और लगातार प्रयासों ने दिल्ली में सामान्य वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद की है. 2025 के दौरान 79 दिन दिल्ली-एनसीआर में AQI 100 या उससे नीचे रिकॉर्ड किया गया, यानी 'अच्छी' और 'संतोषजनक' श्रेणियों में AQI दर्ज़ किया गया.

  • CAQM की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दिल्ली-एनसीआर में पीएम 10 और पीएम 2.5 प्रदूषण का स्तर सबसे कम रहा
  • दिल्ली-NCR में 2025 में 79 दिन ऐसे थे जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स सौ या उससे कम था
  • वर्ष 2025 में गंभीर से गंभीर+ प्रदूषण वाले दिनों की संख्या आठ रही, जो 2018 के बाद सबसे कम है
नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के लिए खेतों में पराली जलाए जाने को एक बड़ी वजह मानी जाती रही है. लेकिन मैं आपको बताऊं की पराली जलाने की घटनाएं रुकने के बाद भी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ने का सिलसिला जारी रहता है, तो क्या आप इस बात का भरोसा कर पाएंगे. आप मानें या ना मानें लेकिन कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के आंकड़े तो यही बताते हैं. CAQM कोविड प्रभावित साल 2020 को छोड़कर इस साल 2025 के दौरान दो सबसे खतरनाक pollutants - पीएम 10 और पीएम 2.5 का औसत स्तर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है.दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण पर नज़र रखने वाली संस्था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने साल के आखिरी दिन प्रदूषण संकट पर जारी अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया है.

CAQM ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि साल 2025 में सभी हितधारकों के निरंतर, ठोस और लगातार प्रयासों ने दिल्ली में सामान्य वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद की है. 2025 के दौरान 79 दिन दिल्ली-एनसीआर में AQI 100 या उससे नीचे रिकॉर्ड किया गया, यानी 'अच्छी' और 'संतोषजनक' श्रेणियों में AQI दर्ज़ किया गया. ये सिर्फ COVID वर्ष 2020 के दौरान दर्ज़ AQI से कम है. वर्ष 2025 में "गंभीर से गंभीर+" AQI दिनों की संख्या सिर्फ 08 रही, जो 2018 के बाद रिकॉर्ड की गयी दूसरी सबसे कम संख्या है".

CAQM 2021 से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी दिशा-निर्देश जारी करती रही है. साल 2018 के बाद फरवरी और जुलाई, 2025 के दौरान दिल्ली-एनसीआर इलाके में औसत AQI स्तर सबसे कम दर्ज़ की गई. साथ ही, CAQM के मुताबिक कोरोना साल '2020' को छोड़कर 2018 के बाद इस साल जनवरी, मई और जून के दौरान AQI की औसत स्तर दूसरी सबसे कम रही. वर्ष 2020 को छोड़कर, वर्ष 2025 में 'अच्छे' से 'संतोषजनक' AQI (0-100) वाले दिनों की संख्या सबसे अधिक देखी गई.

उधर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने प्रदूषण पर अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण के रुझान को लेकर एक अहम खुलासा किया है. CSE ने 31 दिसम्बर को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली का शीतकालीन प्रदूषण (winter pollution) पराली जलाने की घटनाओं के रुकने के बाद और तीव्र हो जाता है. पीएम 2.5 के स्तर में पराली के योगदान में तेजी से गिरावट के बावजूद दिसंबर में औसत PM2.5 स्तर वास्तव में बढ़ गया है. दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का प्रभाव और बढ़ता स्तर इसके स्थानीय और क्षेत्रीय स्रोतों की तरफ संकेत देता है. 

