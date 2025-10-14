आचार्य बालकृष्ण ने बताया कब्ज ही नहीं इन 5 बड़ी समस्याओं का रामबाण इलाज है त्रिफला, जानें सेवन करने का तरीका

Triphala Benefits In Hindi: आयुर्वेद में कई ऐसी चीजें हैं जिनको अनेक स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए वरदान समझा जाता है. त्रिफला भी उन्हीं में से एक है. आचार्य बालकृष्ण ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने आयुर्वेदिक औषधि त्रिफला के चमत्कारी लाभों के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति त्रिफला का सेवन सिर्फ कब्ज से राहत पाने के लिए करता है, तो उसे यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह औषधि शरीर की कई अन्य समस्याओं को भी ठीक करने में सक्षम है. यही आयुर्वेद की खूबी है एक उपाय, अनेक लाभ. आइए जानते हैं आचार्य बालकृष्ण ने त्रिफला खाने के लेकर क्या कहा.

त्रिफला क्या है?

त्रिफला एक आयुर्वेदिक मिश्रण है जो तीन फलों से मिलकर बनता है. आंवला, हरड़, बहेड़ा. इन तीनों फलों का संतुलित मिश्रण शरीर को शुद्ध, संतुलित और एनर्जेटिक बनाता है.

कब्ज से राहत के साथ-साथ त्रिफला के कई फायदे

आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, त्रिफला का सेवन सिर्फ कब्ज से छुटकारा दिलाने तक सीमित नहीं है. इसके कई अन्य फायदे भी हैं:

1. पाचन तंत्र को मजबूत करता है

त्रिफला आंतों की सफाई करता है और पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है. यह गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याओं में भी काफी असरदार माना जाता है.

2. आंखों की रोशनी बढ़ाता है

त्रिफला का रेगुलर सेवन से आंखों की रोशनी में सुधार होता है. यह ड्राईनेस और जलन जैसी समस्याओं को भी कम कम करने में बहुत मददगार है.

3. मोटापा कम करने में सहायक

त्रिफला शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है जिससे फैट बर्न करने है. यह वजन घटाने में प्राकृतिक रूप से मदद कर सकता है.

4. स्किन और एजिंग पर असर

त्रिफला एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है जो त्वचा को चमकदार और झुर्रियों से छुटकारा पाने में मदद करता है. यह एजिंग प्रोसेस को धीमा करता है.

5. यूरिक एसिड और मसल्स के लिए फायदेमंद

यह शरीर में यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करने में बहुत फायदेमंद है. साथ ही मांसपेशियों की थकान और दर्द को भी कम करने में भी बहुत फायदेमंद है.

आचार्य बालकृष्ण ने यह भी बताया कि आयुर्वेद की सबसे बड़ी खूबी यह है कि एक औषधि कई समस्याओं को ठीक करती है. जैसे आपने त्रिफला का सेवन कब्ज के लिए किया, लेकिन यह आंखों, स्किन, वजन और पाचन पर भी असर करता है.

वहीं एलोपैथी की दवाएं अक्सर एक समस्या को ठीक करती हैं लेकिन दूसरी समस्या पैदा कर सकती हैं, जैसे डायबिटीज की दवा ज्यादा लेने से किडनी या लिवर पर असर हो सकता है.

त्रिफला का सही समय और तरीका (Right Time and Method of Triphala)

रात में 5–10 ग्राम त्रिफला को मिट्टी के बर्तन में पानी में भिगो दें.

सुबह उस पानी को उबालें और जब आधा रह जाए, तो छानकर पी लें.

यह तरीका पेट साफ करने और पाचन सुधारने में बेहद असरदार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)