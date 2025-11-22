पुरानी से पुरानी कब्ज को जड़ से खत्म करेगा त्रिफला पाउडर, जानिए कैसे और कब करना है सेवन

Triphala Benefits For Stomach: आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक आयुर्वेद पाउडर की जो सदियों से इंडिया में यूज हो रहा है और आज भी उतना ही पॉपुलर है वो है त्रिफला पाउडर. यह एक ट्रेडिशनल हर्बल उपाय है जो डाइजेशन को सुधारता है. शरीर को डिटॉक्स करता है और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक नेचुरल टॉनिक का काम करता है. त्रिफला का मतलब होता है तीन फल. आंवला, बहेड़ा और हरड़े. इन तीनों का अद्भुत कॉम्बिनेशन ही त्रिफला को एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाता है. डॉक्टर हंसाजी ने आज इन चीजों को डिटेल में समझाया है. आइए जानते हैं इसके फायदे और इसके सेवन का तरीका.

त्रिफला पाउडर के फायदे (Triphala Powder Benefits)

डाइजेस्टिव हेल्थ

त्रिफला पाउडर डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद होता है. त्रिफला डाइजेस्टिव फायर यानी कि जठराग्नि को जगाता है. डाइजेशन सुधारता है और जरूरी न्यूट्रिएंट्स के अब्सॉर्प्शन में मदद करता है.

कॉन्स्टिपेशन से राहत

यह एक प्राकृतिक जेंटल लेक्सेटिव है. यह कॉन्स्टिपेशन और इर्रेगुलर बावल्स को दूर करके गट को हेल्दी बनाता है.

डिटॉक्सिफिकेशन

त्रिफला कोलन को टॉक्सिन से साफ करता है और लिवर की क्लेनजिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है. जब शरीर डिटॉक्सिफाइड होता है तभी वह स्ट्रांग और हेल्दी बनता है.

वेट मैनेजमेंट

त्रिफला मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और हेल्दी वेट लॉस में सपोर्ट करता है. बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज के साथ यूज करने पर इसका प्रभाव और भी अच्छा होता.

स्किन हेल्थ

त्रिफला स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है. त्रिफला खाने में ही नहीं बल्कि स्किन पर भी यूज में लाया जाता है. त्रिफला वाटर या त्रिफला पेस्ट को त्वचा पर लगाने से एक्ने और दूसरे स्किन इश्यूज में भी काफी फायदा मिलता है. क्योंकि इसमें स्ट्रांग क्लेनजिंग और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है.

कैसे और कब खाना चाहिए

आइए जानते हैं कि इसे कैसे और कब खाना है. एक टीस्पून त्रिफला पाउडर को गर्म पानी में मिक्स करके पी सकते हैं. बेस्ट टाइम होगा रात को सोने से आधा घंटा पहले ताकि यह गैस्ट्रोइेस्टाइनल सिस्टम को सपोर्ट करें और अगली सुबह प्राकृतिक रूप से पेट साफ हो.

अगर आप वेट लॉस के लिए इसे ले रहे हैं तो एक टेबलस्पून दिन में दो बार इसे पानी के साथ लें. खाली पेट लेना भी ट्राई कर सकते हैं. लेकिन अपने शरीर की हिसाब से ध्यान में रखते हुए लगातार तीन महीने से ज्यादा इसे ना लें.

त्रिफला पाउडर एक शुद्ध प्राकृतिक आयुर्वेदिक उपाय है जो आपके डाइजेशन, डिटॉक्स, वेट मैनेजमेंट और स्किन हेल्थ सबको सपोर्ट करता है. यह मदर नेचर का एक अनमोल उपहार है जो तीन फलों के रूप में आपके शरीर और मन को बैलेंस और स्वस्थ बनाता है. रोजाना छोटा सा डोज स्वास्थ्य के लिए काफी बड़ा फर्क ले आ सकता है.

