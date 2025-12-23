विज्ञापन
Kabj Ka Ilaj : सुबह 5 मिनट में पेट से सारी गंदगी निकाल देगी ये 5 रुपये की चीज, आयुर्वेद डॉक्टर ने बताया इस्तेमाल का सही तरीका

कब्ज का घरेलू इलाज (Kabj ka Ghar Par Ilaj)

Kabj Ka Ilaj : आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल और बाहर का जंक फूड खाने की वजह से कब्ज (Constipation) एक ऐसी समस्या बन गई है, जिससे हर दूसरा इंसान परेशान है. पेट साफ न हो तो पूरा दिन भारीपन और चिड़चिड़ापन बना रहता है. कई लोग इसके लिए महंगी दवाइयां खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर की रसोई में ही ऐसी चीजें मौजूद हैं जो सिर्फ 5 रुपये या उससे भी कम में आपका पेट एकदम साफ कर सकती हैं? प्रो. राम अवतार ने कहा कि कब्ज दूर करने के लिए हमेशा महंगी अंग्रेजी दवाओं की जरूरत नहीं होती.

Kabj Ke Gharelu Nuskhe: आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी बूट‍ियां है जो 5 रुपये से भी कम खर्च में कब्‍ज से राहत दिला सकते है. प्रो. राम अवतार कहते हैं क‍ि घरेलू नुस्खे (Gharelu Nuskhe) न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि आपके पाचन को जड़ से मजबूत बनाते हैं. अगर समस्या बहुत पुरानी है, तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

कब्ज से छुटकारा पाने के कुछ असरदार और बेहद सस्ते घरेलू नुस्खे

  1. 5 रुपये का नींबू करेगा कमाल : सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी पीना कब्ज के लिए रामबाण है. अगर आप इसमें आधा नींबू निचोड़ लेते हैं (जिसकी कीमत मुश्किल से 2-5 रुपये होगी), तो यह सोने पर सुहागा है. नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड आपके पाचन तंत्र को एक्टिव करता है और शरीर से गंदगी बाहर निकालने में मदद करता है.
  2. दो रुपये की अजवाइन का जादू : पेट की समस्याओं के लिए अजवाइन बरसों पुराना नुस्खा है. बस एक चम्मच अजवाइन को एक गिलास पानी में उबालें और गुनगुना होने पर पिएं. 5 रुपये की अजवाइन भी आपके कई दिनों का काम चला देगी. यह न सिर्फ कब्ज दूर करती है, बल्कि गैस और अपच में भी तुरंत राहत देती है. Aslo Read: 10 रुपये में 10 रोगों को दूर करेगी ये चीज, गले की खराश, अल्सर, बेहतर इम्यूनिटी, वजन घटाने और फैटी लिवर में है रामबाण
  3. सौंफ और काला नमक : अगर आपको पुरानी कब्ज है, तो रात को सोने से पहले आधा चम्मच सौंफ का पाउडर गुनगुने पानी के साथ लें. आप इसमें चुटकी भर काला नमक भी मिला सकते हैं. यह मिश्रण आंतों की हलचल को तेज करता है, जिससे अगली सुबह आपका पेट बिना किसी मेहनत के साफ हो जाता है.
  4. जीरा और हींग का तड़का : एक छोटी डिब्बी हींग महीनों चलती है और एक बार के नुस्खे का खर्च 1 रुपये भी नहीं आता. हल्के गुनगुने पानी में भुना हुआ जीरा पाउडर और एक चुटकी हींग मिलाकर पीने से पेट का भारीपन खत्म होता है और मल त्यागने में आसानी होती है.
Photo Credit: Pexels

कब्ज से बचने के लिए लाइफस्‍टाइल बदलाव 

पानी खूब पिएं: शरीर में पानी की कमी कब्ज का सबसे बड़ा कारण है.
फाइबर वाली चीजें खाएं: अपनी डाइट में सलाद, दलिया और हरी सब्जियां शामिल करें.
थोड़ा पैदल चलें: रात के खाने के बाद कम से कम 15-20 मिनट टहलने की आदत डालें.

(यह लेख करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर, सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, योगा एंड संस्कार के निदेशक प्रो. राम अवतार से बातचीत पर आधार‍ित है.)

