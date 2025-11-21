ज्यादा आलू खाने से शरीर पर क्या असर होता है? 1 दिन में कितना आलू खाना चाहिए, आचार्य बालकृष्ण से जानिए आलू खाने के फायदे और नुकसान

Potatoes Benefits And Side Effects: आलू एक ऐसी सब्जी है, जो साल भर खाई जाती है. हर किसी के घर में कुछ मिले या न मिले, लेकिन आलू जरूर होगा. कई लोगों के लिए तो मानो आलू जिंदगी का हिस्सा हो, क्योंकि कई लोग दिन की शुरुआत आलू के पराठे के साथ करते हैं तो अंत आलू की सबसे से करते हैं. आलू का इस्तेमाल कई तरह के व्यंजन बनाने में किया जा सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ज्यादा आलू खाने से शरीर पर क्या असर होता है? ज्यादा आलू खाने से कौन सी बीमारी होती है? 1 दिन में कितना आलू खाना चाहिए? आयुर्वेद एक्सपर्ट आचार्य बालकृष्ण ने आलू के फायदे और नुकसान बताए हैं.

आलू खाने के फायदे

पाचन में सुधार- आलू को सही तरह और सही मात्रा खाने से पाचन में सुधार होता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है.

हार्ट हेल्थ- आलू में पोटैशियम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.

इम्यूनिटी बूस्ट- आलू में मौजूद विटामिन C होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को मजबूत करता है.

एनर्जी- आलू में स्टार्च होता है, जो शरीर को एनर्जी प्रदान करता है.

ज्यादा आलू खाने से शरीर पर क्या असर होता है?

आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक, आलू का सेवन गलत नहीं होता, लेकिन आलू का सेवन सही तरह से करना बहुत ही जरूरी है. तला और भुना हुआ आलू शरीर पर जहर की तरह काम करता है, क्योंकि जब आलू को तेल में तला जाता है, तो आलू तेल को ज्यादा अवशोषित करता है. आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक, आलू को तलकर खाने और आलू के चिप्स खाने से बचना चाहिए.

आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है. ये शरीर को तुरंत एनर्जी प्रदान करते हैं, लेकिन ज्यादा आलू खाने से ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है. शुगर के मरीजों को आलू का सेवन कंट्रोल में करना चाहिए. आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है. इसका मतलब है कि शरीर में प्रवेश करते ही इनमें ग्लूकोज़ छोड़ने की प्रवृत्ति अधिक होती है.

ज्यादा आलू खाने से शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व कम हो सकते हैं. हालांकि, आलू में विटामिन सी और पोटैशियम जैसे कई पोषक तत्व होते हैं, लेकिन ज्यादा आलू खाने से कुछ लोगों की इम्यूनिटी कमजोर, तैलीय त्वचा और मुंहासे जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इन्हें तले हुए खाने की बजाय उबालकर या कम तेल में भूनकर खाना बेहतर है. फाइबर पाने के लिए आलू को दूसरी सब्जियों के साथ खाने से आपको बेहतर होता है.

ज्यादा आलू खाने से वजन भी बढ़ सकता है. वजन बढ़ने का मुख्य कारण इनमें स्टार्च की ज्यादा मात्रा है. आलू फ्राइज, आलू बज्जी और चिप्स जैसे तले हुए व्यंजन उबले आलू की तुलना में शरीर में चर्बी जमा करते हैं. इनमें मौजूद तेल, नमक और ट्रांस फैट दिल की सेहत पर भी असर डाल सकते हैं. ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. रोजाना ज्यादा आलू खाने से पेट की समस्याएं भी हो सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.