बाल कौन सी बीमारी से झड़ते हैं? ऐसा क्या खाएं जिससे बाल झड़ना बंद हो जाए? Doctors के बताए 7 उपाय

Hair Fall Reasons, How To Stop Hair Loss Diet & Home Remedies: आज के दौर में बाल झड़ने की समस्या बहुत आम हो गई है. चाहे पुरुष हों या महिलाएँ, हर कोई इस परेशानी से जूझ रहा है. कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि बाल अचानक क्यों झड़ने लगे हैं. क्या यह सिर्फ तनाव है या कोई गंभीर बीमारी. यह लेख आपको बताएगा किबाल कौन सी बीमारी से झड़ते हैं औरऐसा क्या खाएं जिससे बाल झड़ना बंद हो जाए.

बाल झड़ने के मुख्य कारण क्या हैं? | Baal Jhadne Ke Karan

आमतौर पर हर किसी के रोज़ाना 50 से 100 बाल झड़ते हैं, जो सामान्य माना जाता है. लेकिन जब यह संख्या बढ़ जाए और नए बाल न उगें, तो यह चिंता का विषय है. बाल झड़ने के कारणों को हम दो मुख्य श्रेणियों में बाँट सकते हैं:

बाल कौन सी बीमारी से झड़ते हैं? | Disease and Health Issues | Baal Kaun Si Bimari se Jhadte Hain

बाल झड़ना कई बार किसी अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या का संकेत होता है. ये बीमारियाँ सीधे या हार्मोनल बदलाव के ज़रिए बालों को प्रभावित करती हैं.

1.थायराइड की समस्या (Thyroid Issues): थायराइड हार्मोन का कम या ज़्यादा होना (हाइपोथायरायडिज्म या हाइपरथायरायडिज्म) बालों के विकास चक्र को बिगाड़ देता है. यहबाल झड़ने की मुख्य बीमारी में से एक है.

2.एनीमिया (खून की कमी): शरीर में आयरन की कमी होने से बालों की जड़ों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, जिससे बाल कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं. यह महिलाओं में एक आम कारण है.

3.पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS): महिलाओं मेंPCOS एक हार्मोनल बीमारी है, जिसमें एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है. इसके कारण सिर के बाल पतले होने लगते हैं और चेहरे पर अनचाहे बाल उग सकते हैं.

4.त्वचा रोग (Scalp Infections): सिर की त्वचा में फंगल इन्फेक्शन या दाद (Ringworm) होने से बाल गुच्छों में झड़ सकते हैं.

5.ऑटोइम्यून बीमारियाँ (Alopecia Areata): कुछ बीमारियाँ, जैसे कि एलोपेसिया एरीटा, में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बालों की जड़ों को बाहरी मानकर उन पर हमला कर देती है, जिससे बाल गोल पैच में झड़ जाते हैं.

Photo Credit: ians

बाल झड़ने के मुख्य कारण : जीवनशैली और पोषण संबंधी (Lifestyle and Nutrition):

बीमारियों के अलावा, हमारी रोज़मर्रा की आदतें भी बाल झड़ने में बड़ी भूमिका निभाती हैं.

तनाव (Stress): लंबे समय तक रहने वाला भावनात्मक या शारीरिक तनाव (Telogen Effluvium) बालों को आराम की स्थिति में धकेल देता है, जिससे कुछ महीनों बाद वे तेज़ी से झड़ने लगते हैं.

विटामिन और मिनरल की कमी: विटामिन डी की कमी,बायोटिन की कमी, जिंक, और प्रोटीन की कमी बालों को कमज़ोर बनाती है.

दवाएँ: कुछ दवाएँ, जैसे कि खून पतला करने वाली या कीमोथेरेपी की दवाएँ, भी बाल झड़ने का कारण बनती हैं.

Also Read: 30 दिन तक रोजाना नींबू पानी में चिया सीड्स मिलाकर पी लें, होगा ताबड़तोड़ फायदा, ये 5 बीमारियां होंगी दूर

ऐसा क्या खाएं जिससे बाल झड़ना बंद हो जाए? | Kya Khaye Ki Baal Na Jhade | Stop Hair Loss Diet & Home Remedies

बालों को झड़ने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट को ठीक करें.हेल्दी डाइट आपके बालों के लिए सबसे अच्छी दवा है. अगर आप जानना चाहते हैं किबालों को झड़ने से रोकने के लिए क्या खाएं, तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें:

1.प्रोटीन (Protein) खाने से बंद हो जाएगा बालों का झड़ना : बाल प्रोटीन (केराटिन) से बने होते हैं. इसलिए डाइट में पर्याप्त प्रोटीन लेना ज़रूरी है.

क्या खाएं: अंडा, मछली (सैल्मन), चिकन, दालें, बीन्स, पनीर और दही.

2.आयरन (Iron) खाने से बंद हो जाएगा बालों का झड़ना : आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है, जो बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँचाता है.

क्या खाएं: पालक, मेथी, अनार, चुकंदर, और कद्दू के बीज.आयरन रिच फूड खाना बहुत ज़रूरी है.

3.बायोटिन (Biotin) खाने से बंद हो जाएगा बालों का झड़ना : यह विटामिन बालों और नाखूनों को मज़बूत बनाने के लिए जाना जाता है.

क्या खाएं: अंडा (पीला भाग), नट्स (बादाम, अखरोट), स्वीट पोटैटो (शकरकंद) और मशरूम.

4.ओमेगा-3 फैटी एसिड (Omega-3 Fatty Acids) खाने से बंद हो जाएगा बालों का झड़ना: ये हेल्दी फैट्स सिर की त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और बालों को चमकदार बनाते हैं.

क्या खाएं: अलसी के बीज, चिया सीड्स, अखरोट और फैटी फिश (सामन).

5. विटामिन डी (Vitamin D) खाने से बंद हो जाएगा बालों का झड़ना : यह बालों के फॉलिकल्स (जड़ों) को उत्तेजित करता है.

क्या खाएं: धूप में बैठना, फैटी फिश, और फोर्टिफाइड दूध .विटामिन डी की कमी को दूर करना जरूरी है.

6. विटामिन सी (Vitamin C) खाने से बंद हो जाएगा बालों का झड़ना : यह आयरन को अवशोषित करने और कोलेजन बनाने में मदद करता है.

क्या खाएं: खट्टे फल (संतरा, नींबू), शिमला मिर्च, और आंवला.

बालों का झड़ना कैसे रोकें: आसान घरेलू उपाय और लाइफस्टाइल टिप्स

खाने-पीने के साथ-साथ अपनी जीवनशैली में ये बदलाव लाना भी ज़रूरी है:

तनाव प्रबंधन (Stress Management): योग, ध्यान (meditation) और पर्याप्त नींद लेने से तनाव कम होता है.

बालों की देखभाल: गरम पानी से बाल धोने से बचें. गीले बालों में कंघी न करें.

केमिकल ट्रीटमेंट से बचें: बालों को ज़्यादा हीट स्टाइलिंग और केमिकल ट्रीटमेंट से दूर रखें.

अगर आपके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, तो सिर्फ घरेलू नुस्खे आज़माने के बजाय, डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है. डॉक्टर से सलाह लें और खून की जाँच कराएँ, ताकि पता चल सके कि कहीं आप किसी अंदरूनी बीमारी या पोषण की कमी से तो नहीं जूझ रहे हैं. सही डाइट, तनाव से मुक्ति और डॉक्टर की सलाह हीबाल झड़ना बंद करने का उपाय है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)