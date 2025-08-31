विज्ञापन
विशेष लिंक

मोटापा कम करने के 9 आसान तरीके, जो सच में बॉडी पर काम करते हैं, जान लें पतला होने के सीक्रेट

Weight Loss Hacks That Work: कुछ छोटे-छोटे बदलाव आपकी हेल्थ और वजन दोनों पर बड़ा असर डाल सकते हैं. इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार वजन घटाने के तरीके बताएंगे जो सच में काम करते हैं.

Read Time: 4 mins
Share
मोटापा कम करने के 9 आसान तरीके, जो सच में बॉडी पर काम करते हैं, जान लें पतला होने के सीक्रेट
Weight Loss Hacks: कुछ छोटे-छोटे बदलाव वजन पर बड़ा असर डाल सकते हैं.

Weight Loss Hacks That Work: वजन घटाना आजकल एक बड़ा चैलेंज बन गया है. लोगों को डाइट और लाइफस्टाइल आदतें बदलने से मोटापा भी तेजी से एक बड़ी परेशानी बनता जा रहा है. फैट बढ़ना न सिर्फ शारीरिक दिखावट के लिए बल्कि बीमारियों का घर भी है. पेट की चर्बी, लटकती तोंद धीरे-धीरे आपको मानसिक रूप से भी बीमार बना सकती है. सोशल मीडिया पर हर दिन नए-नए डाइट ट्रेंड्स और फास्ट वेट लॉस टिप्स देखने को मिलते हैं. लेकिन, क्या ये सब वाकई असरदार होते हैं? असल में, कुछ छोटे-छोटे बदलाव आपकी हेल्थ और वजन दोनों पर बड़ा असर डाल सकते हैं. इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार वजन घटाने के तरीके बताएंगे जो सच में काम करते हैं.

वजन घटाने के वो हैक्स जो सच में असर करते (Weight Loss Hacks That Really Work)

1. सस्टेनेबल कैलोरी डेफिसिट बनाएं

कैलोरी डेफिसिट का मतलब है कि आप जितनी कैलोरी खाते हैं, उससे ज्यादा कैलोरी बर्न करें. लेकिन, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत कम खाना शुरू कर दें. बस प्रोसेस्ड स्नैक्स कम करें, खाने की मात्रा पर ध्यान दें और हेल्दी फूड्स जैसे फल, सब्ज़ियां और साबुत अनाज को प्राथमिकता दें.

ये भी पढ़ें- क्या कम सोने से आंखों की रोशनी कमजोर होती है? जान लें कम नींद लेने के खतरनाक नुकसान

Latest and Breaking News on NDTV

2. प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं

प्रोटीन खाने से पेट भरा हुआ लगता है और मसल्स भी मजबूत रहते हैं. भारतीय डाइट में अक्सर प्रोटीन की कमी होती है. हर मील में प्रोटीन शामिल करें जैसे अंडा, दाल, पनीर, चिकन आदि.

3. खाने से पहले पानी पिएं

हर मील से 20–30 मिनट पहले एक गिलास पानी पीने की आदत डालें. इससे खाने की मात्रा कम हो सकती है और वजन घटाने में मदद मिलती है.

4. इंटरमिटेंट फास्टिंग आजमाएं

अगर आपको उपवास करना मुश्किल नहीं लगता, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक अच्छा तरीका हो सकता है. इसमें खाने का समय तय होता है, जिससे शरीर को आराम मिलता है और वज़न घटता है.

ये भी पढ़ें- ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आपको भी लगती है केमिस्ट्री की किताब, तो यहां आसान भाषा में जानें

5. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को प्राथमिकता दें

हफ्ते में 2–3 बार बॉडीवेट एक्सरसाइज, बैंड्स या वेट्स से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें. इससे मसल्स मजबूत होते हैं और फैट कम होता है. डाइट के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से बेहतर रिजल्ट मिलते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Unsplash

6. प्रोसेस्ड फूड्स से दूरी बनाएं

पैक्ड स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड्स में नमक, शुगर और अनहेल्दी फैट्स ज़्यादा होते हैं. इन्हें हेल्दी और नेचुरल फूड्स से बदलें जैसे फल, सब्ज़ियां, नट्स आदि.

7. नींद को प्राथमिकता दें

रात को 7–9 घंटे की अच्छी नींद लें और स्क्रीन टाइम कम करें. कम नींद लेने से भूख बढ़ती है और वज़न भी बढ़ सकता है.

8. NEAT बढ़ाएं

NEAT यानी Non-Exercise Activity Thermogenesis. मतलब, एक्सरसाइज़ के अलावा दिनभर की छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ जैसे सीढ़ियां चढ़ना, खड़े रहना, कॉल पर चलते रहना आदि से भी वज़न घटता है.

यह भी पढ़ें- सोने से पहले पानी में मिलाकर रोज पिएं ये एक चीज, सुबह अपने आप होगा पेट साफ 

9. माइंडफुल ईटिंग अपनाएं

खाने के समय ध्यान रखें, टीवी या मोबाइल से दूर रहें, धीरे-धीरे खाएं, छोटे प्लेट्स का इस्तेमाल करें और स्नैक्स को पहले से तय मात्रा में रखें. इससे ओवरईटिंग कम होती है.

ये सभी तरीके आसान हैं, कम खर्च वाले हैं और अगर सही तरीके से अपनाए जाएं तो वजन घटाने में काफी मदद कर सकते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Easy Ways To Lose Weight, Weight Loss Hacks That Work, Slim Body Secrets, How To Lose Weight Fast, Natural Weight Loss Tips, Fat Burning Techniques, How To Get A Slim Body Naturally, Weight Loss Tips For Daily Routine, Weight Loss Hacks For Busy People, How To Lose Belly Fat Without Gym, Patla Hone Ka Tarika, Vajan Kam Karne Ke Upay, Slim Body Ka Secret, Fat Kam Karne Ke Tips, Gharelu Nuskhe Vajan Kam Karne Ke, Jaldi Wajan Kam Kaise Karein, Vajan Kam Karne Ka Asaan Tareeka, Belly Fat Kam Karne Ke Upay
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com