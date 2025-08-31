विज्ञापन
ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आपको भी लगती है केमिस्ट्री की किताब, तो यहां आसान भाषा में जानें Blood Report समझने का तरीका

How to Understand Your CBC Report: ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आपके भी सिर के ऊपर से निकलती है. उसमें क्या लिखा है और मेडिकल टर्म को कैसे समझें ये सवाल ज्यादातर लोगों के मन में रहता है. आइए आज इसके बारे में आसान भाषा में जानते हैं.

How to Read CBC Blood Test Report: जब भी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हाथ में आती है, ऐसा लगता है जैसे किसी केमिस्ट्री की किताब खोल ली हो. हर जगह अजीब से शब्द - WBC, Hb, MCV, MCHC और कहीं-कहीं लाल रंग में H या L लिखा हुआ, जो डराने के लिए काफी होता है. लेकिन, सच ये है कि कम्प्लीट ब्लड काउंट (CBC) टेस्ट सबसे आम और सबसे जरूरी ब्लड टेस्ट में से एक है. इसे आप अपने शरीर की हेल्थ रिपोर्ट कार्ड की तरह समझ सकते हैं. यह टेस्ट आपके खून के तीन मुख्य हिस्सों, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की जांच करता है और बताता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या शरीर किसी संक्रमण से लड़ रहा है, एनीमिया से जूझ रहा है या किसी गंभीर बीमारी की ओर इशारा कर रहा है.

अब चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि CBC रिपोर्ट में दिए गए हर नंबर का मतलब क्या होता है:

1. हीमोग्लोबिन (Hb): ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन

  • अगर आप हमेशा थके-थके रहते हैं, चक्कर आते हैं या चेहरा पीला लगता है, तो सबसे पहले Hb का नंबर देखें.
  • क्या है: यह रेड ब्लड सेल्स में मौजूद प्रोटीन है जो शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है.
  • नॉर्मल रेंज: पुरुषों में 13–17 g/dL, महिलाओं में 12–15 g/dL (गर्भावस्था में थोड़ा कम).
  • कम होने पर: आयरन या विटामिन B12 की कमी, या कोई पुरानी बीमारी.
  • ज्यादा होने पर: डिहाइड्रेशन, स्मोकिंग या ऊंचाई पर रहने से हो सकता है.

2. रेड ब्लड सेल्स (RBCs) और उनसे जुड़े इंडेक्स

RBCs शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने वाले छोटे ट्रक जैसे होते हैं. लेकिन, रिपोर्ट में सिर्फ RBC नहीं लिखा होता, बल्कि कुछ और टर्म्स भी होते हैं:

  • RBC Count: आपके शरीर में कितनी रेड ब्लड सेल्स हैं.
  • MCV (Mean Corpuscular Volume): RBCs का आकार.
  • बहुत छोटे हों = आयरन की कमी
  • बहुत बड़े हों = B12 या फोलेट की कमी
  • MCH/MCHC: RBCs में कितना हीमोग्लोबिन है.
  • कम हो = आयरन की कमी

ये सभी मिलकर डॉक्टर को यह समझने में मदद करते हैं कि एनीमिया किस प्रकार का है.

3. व्हाइट ब्लड सेल्स (WBCs): बॉडी डिफेंस फोर्स

क्या हैं: ये आपकी इम्यून सिस्टम के सोल्जर हैं, जो संक्रमण से लड़ते हैं.

नॉर्मल रेंज: 4,000–11,000 cells/uL
ज्यादा होने पर: संक्रमण, सूजन या ब्लड कैंसर का संकेत
कम होने पर: वायरल संक्रमण, कुछ दवाएं या बोन मैरो की समस्या

रिपोर्ट में WBCs को अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाता है - न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ईओसिनोफिल्स आदि. जैसे ईओसिनोफिल्स एलर्जी या परजीवी संक्रमण में बढ़ते हैं.

4. प्लेटलेट्स: खून को जमाने वाले डिस्क

क्या हैं: ये खून को बहने से रोकते हैं जब आप कट जाते हैं.

नॉर्मल रेंज: 150,000–450,000/uL
कम होने पर: डेंगू, वायरल संक्रमण या इम्यून डिसऑर्डर
ज्यादा होने पर: सूजन, आयरन की कमी या बोन मैरो की समस्या

5. हीमैटोक्रिट (HCT या PCV): खून की गाढ़ापन

क्या है: खून में RBCs का प्रतिशत
कम होने पर: एनीमिया
ज्यादा होने पर: डिहाइड्रेशन या ज्यादा RBC बनने की स्थिति

CBC क्यों जरूरी है?

  • संक्रमण का जल्दी पता चलता है.
  • पोषण की कमी का संकेत देता है.
  • पुरानी बीमारियों की निगरानी करता है.
  • इलाज के फैसले लेने में मदद करता है

कब चिंता करें, कब नहीं?

अगर कोई एक नंबर थोड़ा ऊपर या नीचे है, तो घबराने की जरूरत नहीं. हाइड्रेशन, तनाव या सैंपल हैंडलिंग से भी फर्क पड़ सकता है. असली बात है - पूरी रिपोर्ट का पैटर्न और आपके लक्षण.

CBC रिपोर्ट पढ़ने के आसान टिप्स

  • खुद से डायग्नोस न करें
  • अगर कई रिपोर्ट हैं, तो ट्रेंड देखें
  • हर लैब की नॉर्मल रेंज थोड़ी अलग हो सकती है.

डॉक्टर से पूछें: "ये मेरे लिए क्या मायने रखता है?"

अब जब अगली बार CBC रिपोर्ट में लाल रंग में H या L दिखे, तो घबराएं नहीं. Hb ऑक्सीजन के बारे में बताता है, RBCs एनीमिया को समझाते हैं, WBCs संक्रमण से लड़ते हैं और प्लेटलेट्स खून को रोकते हैं. ये रिपोर्ट डर नहीं, समझ का जरिया है और अब आप इसे समझ सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

