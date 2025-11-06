30 दिन तक रोटी नहीं खाने से क्या होता है? जानिए यहां

Roti na khane se kya hota hai : दाल, सब्जी सब रखी हो, पर रोटी (roti na khane ka shareer par kya padta hai asar) के बिना पेट ही नहीं भरता. लेकिन आजकल वजन कम करने के फैशन में, या अच्छी सेहत के लिए, कई लोग 30 दिनों के लिए रोटी को अपनी डाइट से टाटा बाय-बाय कह देते हैं. पर क्या आप जानते हैं कि पूरे एक महीने तक रोटी न खाने से (roti jyda khane ke nuksan) आपकी बॉडी पर क्या असर पड़ता है? आइए जानते हैं...

रोटी 30 दिन तक न खाने से क्या होता है - What happens if you don't eat bread for 30 days

रोटी, खासकर गेहूं की बनी, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स (Carbohydrates) का सबसे बड़ा सोर्स होती है. जब आप 30 दिनों तक रोटी खाना छोड़ देते हैं और उसकी जगह चावल या जंक फूड नहीं खाते, तो आपके शरीर का कार्ब इनटेक (carb intake) कम हो जाता है. इससे वजन कम करने में मदद मिलती है. कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह वजन कम करने का एक अच्छा तरीका है, बशर्ते आप प्रोटीन और फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाएं. साथ ही, आपका ब्लड शुगर लेवल (blood sugar level) भी काफी हद तक कंट्रोल में आ सकता है, क्योंकि आप सिंपल कार्ब्स कम खा रहे हैं. यह उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है, जिन्हें डायबिटीज की समस्या है. शुरू-शुरू में, आपको थोड़ी कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर कार्ब्स को छोड़कर, एनर्जी के लिए फैट का इस्तेमाल करना शुरू करता है. पर अगर आपको ग्लूटेन (Gluten) से दिक्कत है, तो रोटी छोड़ने से आपकी पाचन शक्ति (Digestion) बहुत बेहतर हो सकती है. पेट फूलना (bloating), गैस और एसिडिटी की समस्या भी कम हो सकती है. आपकी आंतों को आराम मिलता है.

क्या खाएं रोटी की जगह | What to eat instead of Roti

सिर्फ रोटी छोड़ना समाधान नहीं है. अगर आप इसकी जगह मैदा या दूसरी अनहेल्दी चीजें (जैसे चिप्स, बिस्किट, या बहुत ज्यादा चावल) खाएंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो सकता है.

रोटी की जगह, आपको ये चीजें अपनी डाइट में बढ़ानी चाहिए

दाल, पनीर, अंडा, चिकन, दही.

घी, नट्स, एवोकाडो (अगर उपलब्ध हो).

ताजी हरी सब्जियां और फल.

यह भी पढ़ें

इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खानी चाहिए नाशपाती, सेहत के लिए है बड़ा रिस्क

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)