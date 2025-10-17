Diwali 2025 : इन 8 बातों को फॉलो कर ऐसे बनाएं हेल्दी दीवाली, Sweet की ओवरईटिंग से ऐसे बचें  

Diwali 2025: दीवाली आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और कुछ लोग बिना हेल्थ की चिंता किए दीवाली के मौके पर दबाकर मिठाईयां खाएंगे. क्योंकि दीवाली की इतनी खुशी होती है कि लोग एक्साइटमेंट ओवरईटिंह कर जाते हैं. अगर आप इस दिन ज्यादा मिठाई खाने से बचना चाहते हैं और फिट रहना चाहते हैं, तो आपको 8 ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे आप हेल्दी दीवाली सेलिब्रेट कर सकेंगे.

दीवाली में खुद फिट रखने के उपाय - Tips to keep yourself happy this Diwali

दीवाली के मौके पर घर में मिठाइयों का ढेर लग जाता है, लेकिन अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए खुद पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. इस दिन आप ज्यादा मीठा खाने से बचने के लिए स्वीट की एक या दो बाइट खा सकते हैं.

फिट रहने के लिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है. बॉडी एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से खाते रहे हैं. इससे आप मीठे की क्रैविंग से बच जाएंगे. आपकी डाइट में प्रोटीन और फाइबर जरूर होना चाहिए.

शरीर के लिए डिहाइड्रेशन बहुत नुकसानदायक है. ब्लोटिंग से बचने के लिए हेल्दी फूड और हल्की-फुल्की मिठाई ही खाएं और दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं, इससे मेटाबॉल्जिम अच्छे से काम करेगा.

फेस्टिवल टाइम में ओवरइटिंग बहुत हो जाती है. घर में आने वाले रिश्तेदारों के साथ भी खाना पड़ता है. इसलिए ध्यान रहे उतना ही खाएं जितना कि आपका पेट इजाजत दे. जो भी खाएं उसे अच्छी तरह चबाएं.

दीवाली की तैयारी करना और रिश्तेदारों से मिलना, इसमें बहुत थकान हो जाती है. इसलिए जरूरी है कि वर्कआउट करते रहें. फेस्टिव कैलोरी को बर्न करने के लिए वर्कआउट करना ना भूलें.

फेस्टिव सीजन में ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज लेवल को बनाए रखना बेहद जरूरी है, खासकर दीवाली के मौके पर. इस दिन ओवरईटिंग और अल्कोहल के सेवन से ये दोनों असंतुलिल हो जाते हैं.

दीवाली वाले दिन मेंटल स्ट्रेस भी एक बड़ी समस्या बनता है. इसमें दिवाली की तैयारियों से जुड़े काम जैसे सफाई, शॉपिंग और सजावट की जिम्मेदारी होती है. इसी के चलते मेंटल हेल्थ पर फोकस नहीं कर पाते हैं. इससे निपटने के लिए गहरी सांस लेते रहे और मेडिटेशन करना ना भूलें.

आखिर में, घर में कोई फंक्शन और फेस्टिव सीजन हो तो नींद पूरी नहीं होती है. दीवाली पर रातभर जश्न चलता है और इसकी तैयारी में पूरा हफ्ता शरीर को थका देता है. इसलिए दिवाली की तैयारी करते-करते रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें. इससे शरीर की थकान मिटेगी और मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा.





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)