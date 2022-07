Bad Habits For Kidneys: 7 आदतें जो बना देती हैं आपकी किडनी को बेहद नाजुक, गंदगी फिल्टर करने में आती है दिक्कत

Bad Habits For Kidneys: किडनी के फंक्शन तब खराब हो जाते हैं जब हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं.

What Is Worst For The Kidneys: किडनी शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है जो बॉडी फंक्शन को चलाने के लिए बहुत जरूरी है. किडनियां (Kidneys) शरीर से अपशिष्ट और एक्स्ट्रा लिक्विड को हटाने में सहायता करती हैं. वे शरीर में पानी, नमक और खनिजों को बैलेंस में रखने के लिए एसिड को भी खत्म करती हैं. अगर आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट बनाए नहीं रखते हैं तो आपके न्यूरॉन्स, मांसपेशियां और शरीर के अन्य ऊतक खराब होने लग सकते हैं. इसमें किडनी भी शामिल है. किडनी के लिए खराब फूड्स (Bad Foods For Kidneys) कौन से हैं उनकी पहचान कर आप किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं. यहां ऐसे ही कुछ फूड्स और आदतों की लिस्ट है.

किडनी के लिए सबसे खराब आदतें | Worst Habits For Kidney Health