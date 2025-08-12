किडनी की पावर बढ़ाने के लिए क्या खाएं? डॉक्टर ने बताए गुर्दों के लिए जरूरी फूड, आप भी कर लें डाइट में शामिल

Food For Kidney: किडनी हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक हैं. ये खून को साफ करने और शरीर में पानी, मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखने का काम करती हैं. अगर किडनी कमजोर हो जाएं, तो शरीर में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, जिससे कई गंभीर बीमारियां का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए किडनी को स्वस्थ रखना जरूरी है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए आप अपनी डाइट में कुछ खास चीजों को शामिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कुछ ऐसे फूड्स जो नेचुरल तरीके से किडनी की पावर बढ़ाने में असर दिखा सकते हैं.

किडनी को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं?

NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान कैलाश हॉस्पिटल, नोएडा, सेक्टर 71 की कंसल्टेंट डाइटिशियन डॉक्टर वंदना राजपूत ने बताया, किडनी की ताकत बढ़ाने के लिए सबसे पहले नमक पर नियंत्रण जरूरी है. ज्यादा नमक खाने से किडनी पर दबाव बढ़ता है और उसकी कार्यक्षमता घटने लगती है. रोजाना पांच ग्राम से ज्यादा नमक नहीं लेना चाहिए. खाना बनाते समय भी नमक की मात्रा कम रखें और पैकेज्ड या प्रोसेस्ड फूड से बचें, क्योंकि इनमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है.

फल और सब्जियों का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए. सेब, पपीता, अमरूद, खीरा, लौकी, गाजर जैसी चीजें किडनी के लिए फायदेमंद हैं. इससे अलग एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और अंगूर किडनी की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं.

वहीं, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, आलू, केला और आंवला जैसे पोटेशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन किडनी रोगियों को सीमित मात्रा में करना चाहिए.

प्रोटीन शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन किडनी पर बोझ डाल सकता है. इसलिए प्रोटीन का संतुलित सेवन करें. इसके लिए आप धुली हुई दाल, अंडे का सफेद भाग, कम चिकनाई वाली मछली, कम फैट वाला दूध, दही, पनीर और टोफू खा सकते हैं.

इन सब से अलग किडनी को हेल्दी रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है. डॉ. वंदना बताती हैं, स्वस्थ व्यक्ति दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी पी सकता है, लेकिन अगर किसी को किडनी की बीमारी है, तो पानी की मात्रा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें.

इस तरह डाइट में छोटे-छोटे बदलाव कर आप किडनी की पावर को बढ़ा सकते हैं और इन्हें लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं. इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ भी दुरुस्त रहेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.