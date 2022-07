Reasons Of Hair Loss: बालों के झड़ने के इन 5 लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया तो हो जाएंगे गंजे, जानिए हेयर लॉस के मेन कारण

Hair Loss के इन संकेतों और लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें.

खास बातें कभी-कभी बदलते मौसम में सिर के बाल झड़ने लगते हैं.

अगर ये हद से ज्यादा झड़ रहे हों तो आपको सावधान हो जाना चाहिए.

Causes Of Hair Loss: बालों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं.

Cause And Symptom Of Hair Fall: कभी-कभी बदलते मौसम में सिर के बाल झड़ने लगते हैं, लेकिन ये अगर एक हद से ज्यादा झड़ रहे हों तो आपको सावधान हो जाना चाहिए. हेयर लॉस (Hair Loss) कभी-कभी गंजेपन की स्टेज तक पहुंचा सकता है. ये आपकी पर्सनालिटी को सीधे तौर पर प्रभावित करता है. कई लोगों में गंजापन (Baldness) की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है. कुछ लोग अपने बालों के झड़ने को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये लंबे समय में काफी परेशान करने वाला बन सकता है. हालांकि कई लोगों को गंजेपन के लक्षण (Symptoms Of Baldness) भी समझ नहीं आते हैं. यहां हम उन्हीं के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं.

इन वजहों से झड़ने लगते हैं बाल | Causes Of Hair Loss