World Hepatitis Day: ये हैं हेपेटाइटिस के 9 रिस्क फैक्टर जानिए अपने जोखिम को कम करने के कारगर तरीके

World Hepatitis Day 2022: विश्व हेपेटाइटिस दिवस आज 28 जुलाई को मनाया जा रहा है. हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो हमारे लीवर हेल्थ को इफेक्ट करती है. यह कई प्रकार का होता है. हेपेटाइटिस के कारणों के जोखिमों को समझने से हमें इन बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है. कारणों को समझने के साथ-साथ हमें उन कई तरीकों को भी समझना चाहिए जिनसे हम हेपेटाइटिस के अपने जोखिम (Your Risk Of Hepatitis) को कम कर सकते हैं. यहां कई कारकों पर चर्चा की गई है जो हेपेटाइटिस का कारण (Cause Of Hepatitis) बनते हैं और उन सरल तरीकों के बारे में भी जानें जिनके जरिए हम हेपेटाइटिस होने की संभावना को कम कर सकते हैं.

हेपेटाइट के जोखिम कारक क्या हैं? | What Are The Risk Factors Of Hepatitis?