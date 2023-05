हर कोई नहीं बन सकता Blood Donor, जानें कौन और कब नहीं कर सकता रक्तदान...

Who are eligible to donate blood? आंकड़े बताते हैं कि तीस लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति ब्लड डोनेट करने के लिए उपयुक्त पाया जाता है. चलिए आज जानते हैं कि किन किन कारणों के चलते लोग चाह कर भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते.

कौन नहीं कर सकता रक्‍तदान (Jaane kaun nahi kar sakta raktdaan)

ऐसे बहुत से मापदंड़ हैं, जिनके आधार पर यह तय किया जाता है कि कोई व्‍यक्‍त‍ि रक्‍तदान कर पाएगा या नहीं. शारीरिक रूप से कमजोर, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित, जैसे डायबिटीज या कैंसर के मरीजों को भी इससे बचना चाहिए. इसके अलावा ब्रेस्टफीड करा रही मांओं को भी इससे दूर रखा गया है. चलिए विस्‍तार से जानते हैं कि कौन-कौन नहीं कर सकता रक्‍तदान...

अक्‍सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्‍या वे टैटू कराने के बाद वे रक्‍तदान कर सकते हैं या नहीं (Can You Donate Blood After Getting A Tattoo?). जिन लोगों ने हाल ही में नाक,कान या शरीर का कोई अंग छिदवाया है या फिर शरीर के किसी अंग पर टैटू बनवाया है, वो लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते..टैटू, पियर्सिंग या फिर कोई परमानेंट मेकअप ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपको कम से कम चार महीने इंतजार करना होगा और उसके बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं. एक्सपर्ट कहते हैं कि पियर्सिंग टैटू या मेकअप ट्रीटमेंट के तुरंत बाद ब्लड डोनेट किया जाए तो हेपेटाइटिस का वायरस डोनर के शरीर से मरीज के शरीर में पहुंच सकता है.

2. सर्दी जुकाम या फ्लू के शिकार हैं :

अगर आप सर्दी जुकाम के शिकार हैं या फिर आपको बुखार आ रहा है तो आप उस दिन या बाद के एक दो दिन तक रक्तदान नहीं कर सकते.फ्लू या सर्दी जुकाम के बाद आपको कम से कम तीन दिन का इंतजार करना चाहिए और इसके बाद ही रक्तदान करना चाहिए. रेड क्रॉस का मानना है इस इस नियम के फ्लू के वायरस को दूसरे शरीर में जाने से रोका जा सकता है.

रक्तदान करने से 24 घंटे पहले और बाद में क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जानिए

3. अगर आप एंटीबायोटिक दवाएं खा रहे हैं :

अगर आप किसी बीमारी से निजात पाने के लिए कोई एंटीबायोटिक दवा का कोर्स कर रहे हैं या फिर आपकी कुछ दवाइयां चल रही हैं तो भी आप रक्तदान नहीं कर सकते. अगर आपको सात दिन के भीतर कोई इंफेक्शन हुआ है तो भी आप ब्लड डोनेट करने के काबिल नहीं माने जाएंगे. आपको कुछ हफ्तों का इंतजार करना होगा और दवाओं का असर आपके शरीर से खत्म होने के बाद ही आप रक्तदान कर सकेंगे.

4. अगर आप अंडरवेट हैं :

अगर आपका वजन कम है, यानी अगर आपका वेट 49 किलो से कम है तो भी आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते. रेड क्रॉस के नियमों के अनुसार 18 साल ऊपर के व्यक्ति को बीएमआई के हिसाब से वजन मेंटेन करना होगा, तभी वो ब्लड डोनेट कर सकता है.

5. सेक्सुअलिटी पर भी हैं नियम :

समलैंगिक या नया सेक्सुअल पार्टनर बनाने वाले लोगों भी ब्लड डोनेट करने से पहले एक साल तक इंतजार करने के नियम है. इसके अलावा सेक्स वर्कर के साथ रहकर आए लोगों को भी रक्तदान से पहले 12 माह के इंतजार के निर्देश दिए जाते हैं.

