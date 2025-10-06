मीठे से ही नहीं, इन 5 कारणों से भी लगता है दांत में कीड़ा, जानें Teeth Cavity का कारगर घरेलू उपचार

Causes of Teeth Cavity: जब भी दांत में कीड़ा लगने की बात आती है, तो सबसे पहला कारण हम मीठे को मानते हैं. शुगर दांत खराब करने वाली पहली चीज है. अक्सर बच्चों को भी हिदायत दी जाती है कि बहुत ज्यादा मीठा खाने (चॉकलेट, शुगर कैंडी और मिठाइयां) दांत खराब होते हैं. जब भी दांत में दर्द होता है या डॉक्टर कहते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया है, तो हम तुरंत सोचते हैं, शायद ज्यादा मीठा खा लिया होगा. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि मीठा सिर्फ एक कारण है? दांतों में कीड़ा लगना यानी कैविटी होना एक आम लेकिन गंभीर समस्या है, जो धीरे-धीरे दांतों को कमजोर कर देती है और अगर समय पर इलाज न हो तो रूट कैनाल या दांत निकालने तक की नौबत आ सकती है. यहां जानेंगे कि किन 5 कारणों से दांतों में कीड़ा लग सकता है और साथ ही कुछ असरदार घरेलू उपाय भी बताएंगे जो कैविटी को शुरुआती स्तर पर रोक सकते हैं.

दांत में कीड़ा लगने के कारण - (Causes of Tooth Decay | Dant Mein Kida Lagne Ka Karan)

1. बार-बार खाना खाना या स्नैकिंग

हर बार जब आप कुछ खाते हैं, खासकर चिपचिपा या मीठा, तो आपके दांतों पर बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं. बार-बार खाने से लार की सफाई क्षमता कम हो जाती है. इससे दांतों पर एसिड बनता है जो इनेमल को नुकसान पहुंचाता है.

2. सोडा और पैकेज्ड जूस का ज्यादा सेवन

इनमें शुगर और एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. ये दांतों की ऊपरी परत को कमजोर करते हैं. रेगुलर सेवन से कैविटी का खतरा बढ़ता है.

3. रात को ब्रश न करना

दिनभर खाने के बाद अगर रात को ब्रश नहीं किया जाए तो बैक्टीरिया पूरी रात दांतों पर काम करते हैं. इससे दांतों में सड़न शुरू हो जाती है. कैविटी बनने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है.

4. जेनेटिक कारण

कुछ लोगों के दांतों की बनावट या इनेमल की मोटाई कम होती है, जिससे कैविटी जल्दी लगती है. ऐसे लोगों को दांतों की सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. नियमित डेंटल चेकअप जरूरी है.

5. मुंह सूखा रहना

लार दांतों को साफ रखने में मदद करती है. अगर मुंह सूखा रहता है तो बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं. इससे दांतों में कीड़ा लगने की संभावना बढ़ जाती है.

दांत में कीड़ा लगने के असरदार घरेलू उपचार | Effective Home Remedies For Teeth Cavity

1. नमक और सरसों तेल से मालिश

एक चुटकी नमक और कुछ बूंदें सरसों तेल मिलाकर दांतों और मसूड़ों पर मालिश करें. यह बैक्टीरिया को मारता है और दर्द में राहत देता है.

2. लहसुन का पेस्ट

लहसुन में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. लहसुन की कली को पीसकर प्रभावित दांत पर लगाएं.

3. नारियल तेल से ऑयल पुलिंग

सुबह खाली पेट 5-10 मिनट नारियल तेल को मुंह में घुमाएं. यह मुंह के बैक्टीरिया को कम करता है और दांतों को मजबूत बनाता है.

4. नीम की दातुन

नीम में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक गुण होते हैं. रोज सुबह नीम की दातुन से ब्रश करें. ये घरेलू नुस्खा भी दांतों से कीड़ा हटाने में बहुत मददगार हो सकता है.

5. बेकिंग सोडा से ब्रश

बेकिंग सोडा दांतों की सफाई करता है और एसिड को न्यूट्रल करता है. हफ्ते में 1-2 बार इसका इस्तेमाल कर आप दांत में कीड़ा लगने की समस्या से राहत पा सकते हैं.

