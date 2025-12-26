'उनमे कप्तानी वाली बात है', RCB के हेड कोच एंडी फ्लावर के बयान ने IPL 2026 के आगाज से पहले मचाई हलचल

Andy Flower on Venkatesh Iyer IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के हेड कोच एंडी फ्लावर ने वेंकटेश अय्यर को टीम में शामिल करने पर खुशी जताई और IPL 2026 से पहले उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ की तारीफ की. मिनी-ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी और मंगेश यादव को टीम में शामिल करके अपनी चैंपियनशिप टीम को और मज़बूत किया. RCB ने कोलकाता नाइट राइडर्स के बिडिंग से हटने के बाद वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ रुपये में खरीदा, जिससे पिछले साल की तुलना में यह मुकाबला काफी शांत रहा, जब दोनों फ्रेंचाइजी के बीच एक ज़बरदस्त ऑक्शन लड़ाई हुई थी, जिसमें KKR ने उन्हें 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था.

"वेंकटेश अय्यर में मजबूत लीडरशिप क्वालिटीज हैं. ड्रेसिंग रूम और मैदान पर उनका होना बहुत अच्छा है. हम उन्हें पाकर खुश हैं और मैं उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं. जब आप अच्छी तरह से प्लान बनाते हैं और एक अच्छी रणनीति होती है, तो आपको अपनी सीमाओं का पता होता है.

"मुझे लगता है कि कैमरन ग्रीन को खरीदने के बाद KKR के पर्स में थोड़ा अतिरिक्त पैसा बचा था. वो शायद उसमें से कुछ पैसा वेंकटेश अय्यर पर लगा रहे थे क्योंकि उनके पास कुछ पैसे बचे थे, लेकिन आखिर में हम वेंकटेश को हासिल करने में कामयाब रहे और हम इससे बहुत खुश हैं," फ्लावर ने JioStar पर कहा.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले ने RCB के मुख्य खिलाड़ियों के बारे में विस्तार से बताया और कहा, "RCB को लगा था कि वे शायद बोली हार जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वे वेंकटेश अय्यर को पाकर खुश हैं. जैकब डफी जोश हेजलवुड के बैकअप होंगे, और जॉर्डन कॉक्स फिल साल्ट के लिए एक जैसे रिप्लेसमेंट हैं. मंगेश यादव यश दयाल के बैकअप के तौर पर आए हैं. वह एक बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ हैं जिनमें बहुत क्षमता है, हालांकि उन्होंने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला है."

ऑक्शन के बाद अपनी टीम में स्थिरता बनाए रखने की RCB की सावधानी भरी रणनीति पर कुंबले ने कहा, "वेंकटेश अय्यर शुरुआत में प्लेइंग इलेवन में नहीं होंगे. आप एक जीतने वाली टीम में शक पैदा नहीं करना चाहते. शायद इसीलिए वे रवि बिश्नोई के पीछे नहीं गए, ताकि सुयश शर्मा को किसी सीनियर भारतीय स्पिनर से खतरा महसूस न हो. उन्होंने अपनी टीम के मुख्य खिलाड़ियों को बनाए रखने, अपने खिलाड़ियों का समर्थन करने और कुछ बैकअप रखने का अच्छा काम किया है, अगर कुछ गलत होता है तो."