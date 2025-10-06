विज्ञापन
सर्दी-खांसी से राहत के लिए कफ सिरप नहीं लेना चाहते, तो इन 5 घरेलू उपायों को आजमाएं

Home Remedies For Cold And Cough: अगर आप दवाइयों से बचना चाहते हैं और नेचुरल तरीके से सर्दी-खांसी से राहत पाना चाहते हैं, तो ये घरेलू उपाय बेहद कारगर हैं. इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और ये शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं.

Home Remedies For Cold And Cough: खांसी-जुकाम के लिए घरेलू उपाय.

Home Remedies For Cold-Cough: हाल ही में कफ सिरप से हुई दुर्घटना के चलते अब लोगों में सर्दी-खांसी के लिए दी जाने वाली सिरप को लेकर असमजस की स्थिति पैदा हो गई है. मौसम बदल रहा है और खांसी, जुकाम होना आम बात है. ऐसे में डॉक्टर सामान्य खांसी और गले की खराश के लिए सिरप लेने की ही सिफारिश करता है. गले में खराश, नाक बहना, छींके आना और लगातार खांसी ये सब शरीर के इम्यून सिस्टम पर असर डालते हैं. अक्सर लोग राहत पाने के लिए कफ सिरप या दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार ये दवाइयां नींद लाती हैं या लंबे समय तक असर नहीं करती. ऐसे में अगर आप प्राकृतिक और घरेलू उपायों की मदद से सर्दी-खांसी से राहत पाना चाहते हैं, तो ये लेख आपके लिए है.

आयुर्वेद में कुछ कारगर घरेलू उपाय मौजूद हैं, जो आपके लिए कमाल कर सकते हैं.  यहां हम बता रहे हैं 5 आसान और असरदार घरेलू उपाय, जो न सिर्फ सर्दी-खांसी से राहत देंगे, बल्कि आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाएंगे.

खांसी जुकाम से छुटकारा दिलाने वाले घरेलू नुस्खे (Home Remedies to Get Rid of Cough And Cold)

1. अदरक और शहद का मिश्रण

अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और शहद गले को आराम देता है. आपको एक चम्मच अदरक का रस लेना है और उसमें एक चम्मच शहद मिलाएं. दिन में 2-3 बार इस मिश्रण का सेवन करें. यह मिश्रण गले की खराश और खांसी को जल्दी ठीक कर सकता है.

2. तुलसी और काली मिर्च की चाय

तुलसी में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं और काली मिर्च बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है. 5-6 तुलसी की पत्तियां लें, 2-3 काली मिर्च पीसकर डालें, एक कप पानी में उबालें, छानकर गर्म-गर्म पिएं. यह चाय शरीर को गर्म रखती है और सर्दी से लड़ने में मदद करती है.

3. लहसुन का सेवन

लहसुन में एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. एक लहसुन की कली को कच्चा चबाएं या उसे घी में भूनकर खाएं. यह उपाय इम्यूनिटी बढ़ाता है और संक्रमण से लड़ता है.

4. नमक वाले पानी से गरारे

गले की खराश और सूजन के लिए यह सबसे पुराना और असरदार तरीका है. एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं. दिन में 2-3 बार गरारे करें. यह गले को साफ करता है और बैक्टीरिया को मारता है.

5. हल्दी वाला दूध

हल्दी में एंटी-सेप्टिक गुण होते हैं और दूध शरीर को गर्म रखता है. इसका सेवन आप सर्दी-खांसी से राहत पाने के लिए कर सकते हैं. एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाएं. रात को सोने से पहले पिएं. यह उपाय खांसी को शांत करता है और अच्छी नींद भी देता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

