दांतों के लिए चमत्कारी है ये पौधा, पाउडर और पत्ते दोनों करते हैं रामबाण का काम

Vajradanti Health Benefits: आज के समय में दांतों से जुड़ी समस्याएं काफी देखने को मिलती है. छोटे से लेकर बड़े तक में ये समस्या देख सकते हैं. हम लोग अपनी फिटनेस पर तो खूब ध्यान देते हैं. जिम जाते हैं, कसरत करते हैं. लेकिन दांतों की बारी आते ही लापरवाही कर बैठते हैं. याद रखिए, दांतों की सफाई (ओरल हाइजीन) भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है. अगर हमारे दांत ठीक नहीं हैं, तो पेट और आंतें भी खराब हो सकती हैं, जिससे मुंह में छाले या घाव होने का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए, दांतों की सेहत (ओरल हेल्थ) का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है.

आयुर्वेद में दांतों और मुंह के स्वास्थ्य के लिए वज्रदंती के पौधे को रामबाण बताया गया है. आयुर्वेद में वज्रदंती को महत्वपूर्ण औषधीय पौधा माना गया है. वज्रदंती दांतों, मसूड़ों, पाइरिया और खून आने जैसी बीमारियों के लिए लाभकारी है. वज्रदंती में सूजन-रोधी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो दांतों को बहुत मजबूत बना देते हैं. वज्रदंती "वज्र" और "दंती" से मिलकर बना है, जिसमें "वज्र" का अर्थ है "हीरा" और "दंती" का अर्थ है "मजबूत." इसलिए आयुर्वेद में वज्रदंती को मुख के स्वास्थ्य के लिए अमृत माना गया है.

वज्रदंती, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट और पाउडर में एक प्रमुख घटक के रूप में आज भी इस्तेमाल किया जाता है.

वज्रदंती के फायदे- (Vajradanti Ke Fayde)

वज्रदंती के पत्ते, जड़, फूल और तना भी गुणकारी होते हैं. इनमें सूजन-रोधी और एंटीसेप्टिक, हाइड्रो इथेनॉल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लाइकोसाइड्स और अमीनो एसिड्स होते हैं, जो दांतों के साथ-साथ अन्य बीमारियों में भी काम आते हैं. शरीर में होने वाली सूजन और पानी भरने की स्थिति में भी वज्रदंती के फूल के अर्क लाभकारी होता है. आयुर्वेद में कहा गया है कि वज्रदंती के फूल के अर्क शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाकर सोडियम को बाहर निकालने में मदद करता है. शरीर में सोडियम की अधिकता से सूजन और अंगों में पानी भरने की समस्या होती है. वज्रदंती के फूल के अर्क का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

कैसे करें वज्रदंती का इस्तेमाल- (How To Use Vajradanti)

अगर दांतों में पाइरिया या मसूड़ों में खून की समस्या है तो वज्रदंती के पाउडर से दिन में दो बार दांतों की मालिश करें और गुनगुने पानी से कुल्ला करें. अगर आस-पास वज्रदंती का पौधा मौजूद है तो पत्ते भी चबाए जा सकते हैं. इसके अलावा, मुंह से आने वाली बदबू, मुंह के खाने और दांतों की कमजोरी में भी वज्रदंती का पाउडर लाभकारी होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)