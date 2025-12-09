पीले दांत, मुंह की बदबू और दांतों के कीड़ों को बाहर निकाल देहा ये देसी मंजन, किचन की चीजों से बनाएं फिर देखें कमाल

Yellow Teeth: सोचिए आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला अपना चेहरा पीछे कर लेता है. सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके मुंह से बदबू आ रही है या रोज ब्रश करने के बावजूद दांत पीले ही लगते हैं. थोड़ा सा भी ठंडा गरम पानी लगता है. दांत खोखले हो गए हैं. मसूड़ों से खून तक आने लगा है. डॉक्टर सलीम जैदी ने बताया कि रिसर्च कहती है कि 40 साल के बाद 90% लोग किसी ना किसी डेंटल प्रॉब्लम से सफर करते हैं. और यह सिर्फ शर्मिंदगी नहीं ये आपके दांतों की हेल्थ की एक खामोश वार्निंग है. डॉक्टर जैदी ने बताया कि वो अक्सर ऐसे मरीजों को देखते हैं जिनके दांत उनकी मुस्कुराहट ही नहीं उनका कॉन्फिडेंस भी छीन लेते हैं. अपने 20 सालों के तजुर्ब से उन्हें एक बात क्लियर हो गई है. टूथपेस्ट, माउथ वॉश, डेंटल प्रोसीजर्स ये सब चीजें सिर्फ ऊपर ऊपर से दांतों को साफ करते हैं. लेकिन असली प्रॉब्लम बैक्टीरिया और कमजोर मसूड़े वहीं के वहीं रह जाते हैं. आज इस आर्टिकल में हम बताएंगे उनके द्वारा बताया गया एक ऐसा जबरदस्त घर का बना हुआ दंत मंजन जो आप सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं. और ये ना सिर्फ आपके दांतों को साफ करता है बल्कि इनकी जड़ों को मजबूत बनाता है. कैविटीज से लड़ता है, मुंह की बदबू को दूर करता है और आपकी ओवरऑल डेंटल हेल्थ में सुधार लाता है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इस दंत मंजन के बारे में पूरी डिटेल.

प्लाक जमा होने पर क्या नुकसान होता है

जब भी हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो बैक्टीरिया इस शुगर के साथ मिलकर इसे एसिड में बदल देते हैं और यही एसिड हमारे दांत की बाहरी परत को यानी हमारे इनेमल को धीरे-धीरे गला देता है जिससे कि कैविटी की शुरुआत होती है. इसी तरह से जब दांतों में प्लाक जमा हो जाता है. प्लाक यानी आपके दांतों के ऊपर एक येलोइश ब्राउन सी परत जमने लगती है. जिसे आप अपने दांत के अंदर वाली साइड में देख सकते हैं. तो इस प्लाक से क्या होता है कि मसूड़े हमारे ढीले पड़ने लगते हैं. इनसे ब्लड आने लगता है. मुंह से बदबू आने लगती है और अगर यह प्लाक ना हटाया जाए तो मसूड़े धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाते हैं. दांत हिलने लग जाते हैं और एक दिन इनके निकलने की नौबत तक आ जाती है. तो चलिए आपको बताते हैं एक ऐसे ही मंजन के बारे में जो आपकी लगभग हर एक डेंटल प्रॉब्लम का सिंगल सॉल्यूशन है.

घर पर कैसे बनाएं मंजन

चलिए जानते हैं दंत मंजन को बनाने के लिए कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करेंगे.

जामुन के बीज

पहला इंग्रेडिएंट है जामुन के सीड्स यानी जामुन की गुठलियां. जामुन की गुठली के अंदर पॉलीफिनोल्स और जांबोलिन नाम के दो मेन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक कर कैविटीज होने से बचाते हैं.

जामुन के पत्ते

जामुन के पत्तों के अंदर नेचुरल एस्ट्रिंजेंट्स और विटामिन सी होता है जो कि मसूड़ों को स्ट्रांग बनाते हैं और ब्लीडिंग को रोकते हैं. मसूड़ों की पकड़ को मजबूत बनाते हैं.

त्रिफला

ये दांतों में प्लाक बनाने से रोकता है और मसूड़ों में इनफ्लेमेशन को भी कम करता है.

लौंग

लौंग में यूजिनोल होता है जो कि मुंह की बदबू और सेंसिटिविटी को दूर करता है.

रॉक साल्ट यानी सेंधा नमक

ये माइल्ड अब्रेसिव होता है जिससे कि प्लाक साफ होता है, पीलापन साफ होता है और दांतों की नेचुरल वाइटनेस वापस आती है.

ये एक ही पाउडर दांतों की पांच सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सिंगल सॉल्यूशन है. इसे बनाने के लिए आप दो टेबलस्पून जामुन के बीज लेकर इनको पहले धो लीजिए और फिर इन्हें धूप में अच्छे से सुखा लीजिए. इसके बाद आप इन्हें हल्की आंच के ऊपर थोड़ा सा भून लीजिए और फिर मिक्सी के अंदर एकदम बारीक इनको पीस लीजिए. एकदम बारीक महीन पाउडर बना लीजिए. इसके बाद आप जामुन के पत्ते लेकर इन्हें भी आप धूप में सुखा लीजिए और बारीक पाउडर इनका बना लीजिए. अब इन दोनों चीजों को यानी जामुन की गुठली के पाउडर को और जामुन के जो पत्ते हैं इनका जो पाउडर है इनको आप एक जगह एक सूखे बर्तन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लीजिए आपस में और इसके बाद इसमें मिलाइए एक टेबलस्पून त्रिफला पाउडर, एक टीस्पून लौंग का पाउडर और एक टीस्पून सेंधा नमक. अब इन सबको आप अच्छे से मिक्स करके एक गिलास के जार के अंदर या फिर किसी बोतल के अंदर भर कर रख लीजिए.

कैसे करें इस्तेमाल

इसे यूज करना बहुत ही सिंपल है. सिर्फ थोड़ा सा यह पाउडर लीजिए उंगली से या फिर एक सॉफ्ट ब्रश की मदद से अपने दांतों या और मसूड़ों के ऊपर आप दो मिनट तक जेंटली इसकी मसाज कीजिए, मालिश कीजिए और फिर आप अच्छे से गार्गल करके अपना मुंह साफ कर लीजिए.

फायदे

इस मंजन को यूज करने से आपको एक फ्रेश कूलिंग सेंसेशन का एहसास होगा. ब्लीडिंग जो कि ब्रशिंग के वक्त आपको होती थी, वह धीरे-धीरे इससे कम होने लगेगी. दांतों के ऊपर का जो पीलापन, जो चिपचिपापन था, जो एक खराब सी फीलिंग आपको आती थी, शर्मिंदगीगी होती थी, वह धीरे-धीरे आपकी साफ होने लगेगी, कम होने लगेगी. इससे आपके मुंह की बदबू बहुत ही अच्छी तरीके से कम हो जाएगी जो कि आपको सबसे ज्यादा शर्मिंदगी देती है.

कब तक करें इस्तेमाल

लगभग 6-8 हफ्ते तक जब आप इस मंजन को यूज करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके गम्स टाइट और स्ट्रांग हो जाएंगे और दांत हिलने की टेंडेंसी जो है वो भी कम हो जाएगी. और लॉन्ग टर्म यूज़ से कैविटीज और टार्टर का रिस्क भी नेचुरली कम हो जाएगा. इस पाउडर को आप शुरुआत में रोजाना इस्तेमाल कीजिए और जब आपके दांत थोड़े ठीक हो जाए, लगे कि हेल्दी होने लगे हैं तो इसे आप हफ्ते में बस 2-3 बार यूज कीजिए. एक बार में इसे आप तीन से चार महीने तक लगातार यूज कर सकते हैं. उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इसे अपने रूटीन में आपको कंटिन्यू रखना है तो आप इसको बस वीक में 1-2 बार ही यूज करें. बहुत ज्यादा डेली लंबे समय तक इसको आपको यूज नहीं करना है.

