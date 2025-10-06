क्या होता है DOCTOR, MD और MS का फुल फॉर्म? इतना कॉमन होने के बाद भी 99% लोगों को नहीं पता जवाब

Doctor Full Form: हम जब भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं. डॉक्टर को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है, क्योंकि वे गंभीर से गंभीर बीमारी में भी नया जीवनदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ते. डॉक्टर हर वह संभव कोशिश करते हैं जो उनके लेवल पर हो सकती है. हमारे जीवन में डॉक्टर शब्द इतना कॉमन है, फिर भी बहुत से लोगों को DOCTOR की फुल फॉर्म भी पता नहीं होती. फुल फॉर्म छोड़िए कइयों को डॉक्टर शब्द की हिंदी तक पता नहीं होती है. इसके साथ ही उनके नाम के आगे लगने वाले MD और MS का मतलब भी बहुत कम लोग ही जानते हैं?

आज हम आपको बताएंगे कि DOCTOR, MD और MS का मतलब क्या होता है, इनकी पढ़ाई कैसी होती है, और कौन किस क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है. यह जानकारी न सिर्फ आपकी समझ बढ़ाएगी, बल्कि अगली बार जब आप किसी डॉक्टर से मिलेंगे, तो आप उनके टाइटल को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे.

ये भी पढ़ें: सर्दियां आने से पहले आपको बदलनी होंगी ये 5 आदतें, वर्ना जल्दी पड़ सकते हैं आप बीमार

क्या होती है DOCTOR की फुल फॉर्म?

डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक कहा जाता है. हालांकि ग्रामर के अनुसार DOCTOR की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, लेकिन रिस्पेक्ट के तौर पर DOCTOR के सभीलेटर का अलग-अलग अर्थ निकाला जाता है. इसे Doctor Obedient Character Tolerance Optimistic Respect & Responsibility कह सकते हैं. हिंदी में कहें तो डॉक्टर, आज्ञाकारी चरित्र, सहनशीलता, आशावादी, सम्मान और जिम्मेदारी.

DOCTOR का मतलब क्या होता है?

Doctor शब्द लैटिन भाषा के docere से आया है, जिसका मतलब होता है सिखाना. आमतौर पर डॉक्टर शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है. भारत में MBBS (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) करने के बाद कोई व्यक्ति डॉक्टर कहलाता है. डॉक्टर कई तरह के होते हैं जैसे फिजिशियन, सर्जन, डेंटिस्ट, आयुर्वेदाचार्य आदि.

MD का फुल फॉर्म: Doctor of Medicine

MD यानी Doctor of Medicine एक पोस्टग्रेजुएट डिग्री है. यह डिग्री MBBS के बाद की जाती है. MD करने वाले डॉक्टर किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, जैसे, MD (Pediatrics), MD (General Medicine), MD (Psychiatry) आदि. ये डॉक्टर आमतौर पर दवाइयों और इलाज से संबंधित होते हैं, सर्जरी नहीं करते. MD की पढ़ाई 3 साल की होती है.

ये भी पढ़ें: एक्ट्रेस रकुल प्रीत के पति ने 15 दिन में कैसे घटाया 21 किलो वजन, यहां जानें जैकी भगनानी ने किस डाइट और एक्सरसाइज से घाया 70 किलो

MS का फुल फॉर्म: Master of Surgery

MS यानी Master of Surgery भी MBBS के बाद की जाने वाली पोस्टग्रेजुएट डिग्री है. MS करने वाले डॉक्टर सर्जरी के विशेषज्ञ होते हैं. जैसे, MS (Orthopedics), MS (ENT), MS (General Surgery) आदि. ये डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और शरीर के अंदरूनी हिस्सों की समस्याओं को सर्जरी से ठीक करते हैं. MS की पढ़ाई भी 3 साल की होती है

MD vs MS: क्या फर्क है?

MD दवाइयों और इलाज में माहिर होते हैं. MS सर्जरी और ऑपरेशन में विशेषज्ञ होते हैं. दोनों ही MBBS के बाद की डिग्रियां हैं, लेकिन इनका काम अलग-अलग होता है.

क्यों जरूरी है ये जानना?

सही डॉक्टर चुनने में मदद मिलती है.

इलाज के तरीके को समझने में आसानी होती है.

मेडिकल क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिए यह जानकारी बेहद उपयोगी है.

अब जब भी आप किसी डॉक्टर के नाम के आगे MD या MS देखें, तो समझ जाएं कि वो किस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं. यह जानकारी आम लग सकती है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं.

मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)