VHT 2025: मुंबई के स्टार क्रिकेटर को लगी गंभीर चोट, CT स्कैन के लिए भेजा गया हॉस्पिटल, KKR के लिए खेल चुके दो सीजन

जयपुर में फिल्डिंग के दौरान मुंबई के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को सिर और कंधे में चोट लगी है. उन्हें स्ट्रेचर पर लादकर मैदान से बाहर लाया गया. जिसके बाद एंबुलेंस से तत्काल एसडीएमएच हॉस्पिटल भेजा गया है. जहां उनका सीटी स्कैन होगा. 

घायल अंगकृष रघुवंशी को स्ट्रेचर पर लादकर मैदान से बाहर लाते स्टाफ.
  • विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को फिल्डिंग के दौरान गंभीर चोट लगी है.
  • अंगकृष को स्ट्रेचर पर लादकर मैदान से बाहर निकाला गया और तुरंत SDMH अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
  • उन्होंने IPL में KK के लिए दो सीजन में 22 मैच खेलकर 463 रन बनाए हैं और दो अर्धशतक भी लगाए हैं.
जयपुर:

Angkrish Raghuvanshi Injured: भारतीय घरेलू क्रिकेट में खेले जा रहे विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है. जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम (SMS Stadium) में खेले जा रहे मैच में मुंबई के युवा क्रिकेटर अंगकृष रघुवंशी (Angkrish Raghuvanshi) को फिल्डिंग के दौरान भीषण चोट लग गई है. अंगकृष मुंबई के सलामी बल्लेबाज है. आज के मैच में भी वो रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने आए थे. अंगकृष IPL में कोलकाता नाइट राइर्डस (KKR) के लिए खेल चुके हैं. अंगकृष को लगी चोट कितनी बड़ी है, इसपर अभी आधिकारिक रूप से कोई जानकारी सामने नहीं आई है. 

अंगकृष रघुवंशी को सिर और कंधे में लगी चोट

मिली जानकारी के अनुसार फिल्डिंग अंगकृष रघुवंशी को सिर और कंधे में चोट लगी है. उन्हें स्ट्रेचर पर लादकर मैदान से बाहर लाया गया. जिसके बाद एंबुलेंस से तत्काल एसडीएमएच हॉस्पिटल भेजा गया है. जहां उनका सीटी स्कैन होगा. अंगकृष रघुवंशी को लगी चोट की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है. 

अंगकृष रघुवंशी को लगी चोट, पीछे कप्तान शार्दुल ठाकुर व अन्य.

अंगकृष रघुवंशी को स्ट्रेचर पर लादकर स्टेडियम से बाहर निकालने का वीडियो भी सामने आया है. जिसें सहयोगी स्टाफ अंगकृष रघुवंशी को लेकर मैदान से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं. 

पिछले मैच में अंगकृष ने बनाए थे 38 रन

बताते चले कि अंगकृष रघुवंशी मुंबई के स्टार युवा बल्लेबाज हैं. वो इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइटराइर्डस की ओर से दो सीजन खेल चुके हैं. विजय हजारे के पिछले मैच में जब रोहित ने शानदार शतकीय पारी खेली थी, तब अंगकृष ही उनके साथी बल्लेबाज थे. उस मैच में अंगकृष ने 38 रनों की पारी खेली थी.

KKR की ओर से खेल चुके 22 मैच

अंगकृष रघुवंशी IPL में KKR के लिए अभी तक 22 मैच खेल चुके हैं. जिसकी 18 पारियों में उन्होंने 463 रन बनाए. इस दौरान रघुवंशी के बल्ले से दो फिफ्टी भी आई. फिलहाल रघुवंशी को लगी चोट पर आधिकारिक रूप से बहुत कुछ जानकारी सामने नहीं आई है. 

खबर अपडेट की जा रही है.

