धुरंधर भी है सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इस फिल्म के आगे फेल, 16 साल पहले की थी 261,316,535,000 करोड़ कमाई

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त बॉलीवुड से धुरंधर और हॉलीवुड से जेम्स कैमरून की एडवेंचर फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश छाई हुई है. धुरंधर अपनी रिलीज के तीन हफ्ते तो अवतार 3 एक हफ्ता पूरा कर चुकी है. भारत में धुरंधर की वजह से अवतार 3 के लिए कमाना मुश्किल हो रहा है. फिर भी अवतार 3 ने भारत में एक हफ्ते में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पर कर लिया है. वहीं, धुरंधर वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ रुपये की तरफ बढ़ रही है. अवतार 3 साल 2009 में रिलीज हुई अवतार का थ्रीक्वल है, जो बॉक्स ऑफिस की दुनिया की सबसे कमाऊ फिल्म है. अवतार की कामयाबी के बाद दर्शकों को अवतार 2 का इंतजार था, जो 2022 में खत्म हुआ था. अवतार बीते 13 साल से दुनिया की सबसे कमाऊ फिल्म का खिताब लिए बैठी है. वहीं, अवतार 2 अपने प्रीक्वल का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गई. तो क्या धुरंधर के क्रेज के बीच अवतार 3 यह कीर्तिमान अपने नाम कर पाएगी? चलिए जानते हैं.

दुनिया की सबसे कमाऊ फिल्म

जेम्स कैमरून के पैंडोरा ग्रह वाली फिल्म अवतार ने दुनियाभर में 2.92 बिलियन डॉलर (भारतीय रुपये में 261,316,535,000 रुपये) कमाए थे. सबसे कमाऊ फिल्म का रिकॉर्ड पहले जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक के नाम था, जिसने वर्ल्डवाइड 2.26 बिलियन डॉलर की कमाई की थी. अवतार का रिकॉर्ड साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म एवेंजर्स एंडगेम तोड़ने से चूक गई. मार्वल यूनिवर्स की इस फिल्म ने 2.79 बिलियन डॉलर्स की कमाई की थी. वहीं, सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म अवतार: वे ऑफ वाटर है, जिसमें 2.34 बिलियन डॉलर का कारोबार किया था. दुनिया की पांचवीं सबसे कमाऊ फिल्म नी झा 2 है, जो मौजूदा साल में रिलीज हुई. यह चाइनीज एनिमेटेड फैंटेसी फिल्म है, जिसने टॉप 5 की रेस से स्टार वॉर्स: द फोर्स अवेकेंस (2015) को बाहर किया है.

अवतार 3 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

सैकनिल्क के अनुसार, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अवतार 3 एक हफ्ते में 109.64 करोड़ रुपये कमा चुकी है. अवतार 3 ने भारत में 19 करोड़ रुपये से खाता खोला था. अवतार 3 ने वर्ल्डवाइड 450 मिलियन डॉलर (3500 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा) का कारोबार कर लिया है. अवतार के तीनों पार्ट का अभी तक कुल कलेक्शन 5.6 बिलियन डॉलर हो चुका है. अब देखना होगा कि क्या अवतार 3 अपने पहले दो पार्ट की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दुनिया की सबसे कमाऊ फिल्म बन पाएगी या नहीं. क्योंकि जनवरी तक वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही है, ऐसे में कहा जा सकता है कि क्रिसमस के बाद न्यू ईयर वेकेशन वीक पर फिल्म मोटी कमाई कर सकती है.