New Year 2026: इन 5 अंगों को बर्बाद कर देती है खाली पेट शराब पीने की गलती, सिर्फ नशा नहीं, बॉडी शॉक है ये

New Year 2026: न्यू ईयर 2026 की पार्टी, म्यूजिक, दोस्त और जश्न सब कुछ परफेक्ट लगता है. लेकिन, इसी जश्न में एक गलती ऐसी होती है, जो मजे को पलभर में सेहत के बड़े नुकसान में बदल सकती है. यह गलती है खाली पेट शराब पीना. अक्सर लोग कहते हैं, पहले एक ड्रिंक ले लेते हैं, खाना बाद में खाएंगे. सुनने में यह मामूली बात लगती है, लेकिन मेडिकल और हेल्थ के नजरिए से यह शरीर के लिए सीधा बॉडी शॉक है.

खाली पेट शराब पीना सिर्फ ज्यादा नशा नहीं करता, बल्कि शरीर के कई जरूरी अंगों पर एक साथ हमला करता है. इसका असर तुरंत भी दिखता है चक्कर, उल्टी, घबराहट और लंबे समय में भी लिवर, पेट और दिमाग की सेहत बिगड़ना. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह गलती शरीर के किन 5 अंगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और क्यों न्यू ईयर पार्टी में इससे बचना जरूरी है.

खाली पेट शराब पीना खतरनाक क्यों है? | Why is Drinking Alcohol on an Empty Stomach Dangerous?

जब आप खाली पेट शराब पीते हैं, तो शराब जल्दी से छोटी आंत में चली जाती है, जहां इसका ज्यादातर हिस्सा तेजी से खून में मिल जाता है. खाना, खासकर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, पेट खाली होने में देरी करके इस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को धीमा करने में मदद करते हैं. तेजी से एब्जॉर्प्शन का मतलब है खून में अल्कोहल की मात्रा (BAC) में अचानक बढ़ोतरी, जिससे शराब का असर तेज़ हो जाता है और शरीर के अंगों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है.

ये भी पढ़ें: "मैं तो सिर्फ बीयर पीता हूं", न्यू ईयर पर खुद से बोला जाने वाला सबसे बड़ा हेल्थ झूठ, जानिए सच्चाई

5 अंग जिन्हें ज्यादा खतरा है:

1. दिमाग

एब्जॉर्प्शन को धीमा करने के लिए खाना न होने पर शराब दिमाग तक तेजी से पहुंचती है, जिससे कम्युनिकेशन के रास्ते में रुकावट आती है और सोचने-समझने, तालमेल और याददाश्त पर तेजी से असर पड़ता है. इससे ब्लैकआउट, दुर्घटनाओं और लगातार गलत इस्तेमाल से होने वाले संभावित स्थायी न्यूरोलॉजिकल नुकसान का खतरा काफी बढ़ जाता है.

2. लिवर

लिवर शराब को मेटाबोलाइज़ करने वाला मुख्य अंग है, लेकिन यह एक बार में सीमित मात्रा में ही प्रोसेस कर सकता है (लगभग एक स्टैंडर्ड ड्रिंक प्रति घंटा). खाली पेट शराब का अचानक ज्यादा मात्रा में जाना लिवर की क्षमता को खत्म कर देता है, जिससे जहरीले बायप्रोडक्ट एसिटैल्डिहाइड का जमाव हो जाता है, जिससे सूजन और कोशिकाओं को नुकसान होता है, जिससे फैटी लिवर रोग, हेपेटाइटिस और सिरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, यहां तक कि एक बार ज्यादा शराब पीने से भी.

ये भी पढ़ें: दवा नहीं, आपके शरीर में ही छिपा है खुद को ठीक करने का जादू, जानें आयुर्वेद के 5 रहस्य

3. दिल

तेजी से नशा होने से ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन अस्थायी रूप से बढ़ सकती है, जिससे एरिथमिया (अनियमित दिल की धड़कन) हो सकती है. लगातार ज़्यादा शराब पीना और ज्यादा पीने के एपिसोड लंबे समय के जोखिमों से जुड़े हैं जैसे कार्डियोमायोपैथी (दिल की मांसपेशियों का कमजोर होना), हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक.

Photo Credit: Image Credit: Pexels

4. पेट

शराब पेट की परत के लिए जलन पैदा करने वाली चीज है. खाली पेट, शराब सीधे नाजुक म्यूकोसल परतों के संपर्क में आती है, जिससे जलन, सूजन (गैस्ट्राइटिस), एसिड का ज्यादा प्रोडक्शन और अल्सर और ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है.

5. पैंक्रियाज

शराब पैंक्रियाज को टॉक्सिन्स बनाने और पाचन एंजाइमों को छोटी आंत के बजाय अंदर ही समय से पहले एक्टिवेट करने का कारण बन सकती है. इससे पैंक्रियाज में दर्दनाक और खतरनाक सूजन हो सकती है जिसे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कहा जाता है, यह एक ऐसी स्थिति है जो पुरानी हो सकती है और जानलेवा भी हो सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)