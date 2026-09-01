Messi-रोनाल्डो की रेस हुई खत्म! अटूट हुआ Cristiano Ronaldo का रिकॉर्ड, अब कोई नहीं तोड़ पाएगा यह कीर्तिमान

Lionel Messi's Retirement : अर्जेंटीना की नेशनल टीम से लियोनेल मेसी के रिटायरमेंट की खबर ने दुनिया भर के फुटबॉल जगत में हलचल मचा दी और उनके इस अचानक ऐलान से फैंस हैरान रह गए. हालांकि, लेकिन मेसी के संन्यास के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बड़ा रिकॉर्ड अब अटूट हो गया है जिसे सिर्फ मेसी ही तोड़ सकते थे. सबसे ज्यादा अलग-अलग नेशनल टीमों के खिलाफ गोल करने का रोनाल्डो का रिकॉर्ड अब उनके लंबे समय के प्रतिद्वंद्वी मेसी की पहुंच से हमेशा के लिए दूर हो गया है.
मेसी और रोनाल्डो दोनों ने दो दशकों से ज्यादा समय तक क्लब लेवल और अर्जेंटीना और पुर्तगाल के मशहूर इंटरनेशनल कप्तान के तौर पर दुनिया भर में अपना दबदबा बनाए रखा और अपने-अपने देशों के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने. अर्जेंटीना की ओर से खेलने वाले मेसी ने 2005 में अर्जेंटीना टीम के लिए डेब्यू किया और आखिरकार 2026 में अपना इंटरनेशनल करियर खत्म किया, जबकि रोनाल्डो ने 2003 में डेब्यू किया और अभी भी खेल रहे हैं, साथ ही इंटरनेशनल मैचों में विरोधी टीमों के डिफेंस को परेशान कर रहे हैं.
अपने आखिरी वर्ल्ड कप कैंपेन में जाने से पहले, 41 अलग-अलग नेशनल टीमों के खिलाफ गोल कर चुके मेसी ने अर्जेंटीना के साथ अपनी गोल करने वाली टीमों की लिस्ट को और आगे बढ़ाया. इसमें ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल, जॉर्डन के खिलाफ सेट-पीस से गोल, और केप वर्डे और मिस्र के खिलाफ गोल शामिल थे.
सितंबर और अक्टूबर में आने वाले इंटरनेशनल ब्रेक के दौरान मेसी के पास अपनी गोल नंबर और बढ़ाने का मौका था, लेकिन उनके रिटायर होने के फैसले ने उनके रिकॉर्ड को हमेशा के लिए वहीं रोक दिया. कुल मिलाकर, लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना के लिए दुनिया भर की 45 अलग-अलग नेशनल टीमों के खिलाफ 125 इंटरनेशनल गोल किए, जिसमें बोलीविया के खिलाफ सबसे ज्यादा 11 गोल शामिल हैं.
इस उपलब्धि को समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि FIFA दुनिया भर में 211 सदस्य संघों को मान्यता देता है, जो संयुक्त राष्ट्र (193) की कुल सदस्यता से ज्यादा है. इस पैमाने पर, मेसी ने फीफा की कुल ग्लोबल सदस्यता के लगभग एक-चौथाई हिस्से के खिलाफ गोल किए, यानी सभी देशों में से 21 प्रतिशत के खिलाफ गोल किए.
इन देशों के खिलाफ लियोनेल मेसी ने गोल किए
- अल्बानिया
- अल्जीरिया
- अंगोला
- ऑस्ट्रेलिया
- ऑस्ट्रिया
- बोलीविया
- बोस्निया और हर्जेगोविना
- ब्राज़ील
- कनाडा
- केप वर्डे
- चिली
- कोलंबिया
- क्रोएशिया
- कुराकाओ
- इक्वाडोर
- मिस्र
- एस्टोनिया
- फ्रांस
- जर्मनी
- ग्वाटेमाला
- हैती
- होंडुरास
- हाँगकाँग
- आइसलैंड
- ईरान
- जमैका
- जॉर्डन
- मेक्सिको
- नीदरलैंड्स
- निकारागुआ
- नाइजीरिया
- पनामा
- पराग्वे
- पेरू
- पुर्तगाल
- सऊदी अरब
- सर्बिया और मोंटेनेग्रो
- स्लोवेनिया
- स्पेन
- स्विट्जरलैंड
- संयुक्त अरब अमीरात
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- उरुग्वे
- वेनेजुएला
- ज़ाम्बिया
क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम है यह रिकॉर्ड
पुर्तगाल के लिए 233 मैच खेलने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुरुषों के इंटरनेशनल फुटबॉल इतिहास में पुर्तगाल टीम के लिए 146 गोल के साथ सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं. यूरोपियन क्वालीफायर्स, UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप, नेशंस लीग मैचों और वर्ल्ड कप में लगातार खेलने की वजह से रोनाल्डो को कई अलग-अलग नेशनल टीमों के खिलाफ खेलने का मौका मिला.
कुल मिलाकर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 49 अलग-अलग नेशनल टीमों के खिलाफ गोल किए हैं, जो लियोनेल मेसी से चार टीमें ज्यागा हैं. इस लिस्ट में उनका सबसे हालिया कारनामा वर्ल्ड कप में उज़्बेकिस्तान के खिलाफ रहा, जिसमें उन्होंने दो गोल किए, वहीं, लक्जमबर्ग के खिलाफ उन्होंने सबसे ज्यादा 11 गोल किए हैं.
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इन देशों के खिलाफ गोल किए
- अंडोरा
- अर्जेंटीना
- आर्मेनिया
- अज़रबैजान
- बेल्जियम
- बोस्निया और हर्जेगोविना
- कैमरून
- क्रोएशिया
- साइप्रस
- चेकिया
- डेनमार्क
- इक्वाडोर
- मिस्र
- एस्टोनिया
- फ़रो आइलैंड्स
- फ़िनलैंड
- फ़्रांस
- जर्मनी
- घाना
- ग्रीस
- हंगरी
- आइसलैंड
- ईरान
- इज़राइल
- कजाकिस्तान
- लातविया
- लिकटेंस्टीन
- लिथुआनिया
- लक्ज़मबर्ग
- मोरक्को
- नीदरलैंड
- न्यूज़ीलैंड
- उत्तरी आयरलैंड
- उत्तर कोरिया
- पनामा
- पोलैंड
- कतर
- रिपब्लिक ऑफ़ आयरलैंड
- रूस
- सऊदी अरब
- स्कॉटलैंड
- सर्बिया
- स्लोवाकिया
- स्पेन
- स्वीडन
- स्विट्जरलैंड
- यूक्रेन
- उज़्बेकिस्तान
- वेल्स
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