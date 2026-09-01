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Video: मैदान पर ग्लेन फिलिप्स ने किया अद्भुत करिश्मा, कभी नहीं पकड़ा गया ऐसा नायाब कैच, खुद भी चौंक गए

Glenn Phillips catch viral in CPL: कभी-कभी क्रिकेट के मैदान पर चमत्कार होता है जिसका नजारा देखने को फैन्स को मिलता है, ऐसा ही कुछ सीपीएल 2026 में हुआ है.

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Video: मैदान पर ग्लेन फिलिप्स ने किया अद्भुत करिश्मा, कभी नहीं पकड़ा गया ऐसा नायाब कैच, खुद भी चौंक गए
Glenn Phillips catch: फिलिप्स के कैच ने लूटी महफिल

Glenn Phillips catch viral : क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ी कभी-कभी ऐसे कैच लपक लेते हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाते हैं लेकिन क्या आपने कभी ऐसा नायाब कैच देखा है जिसे लेने के बाद खुद फील्डर यकीन नहीं कर पाए, ऐसा ही करिश्मा  ग्लेन फिलिप्स ने सीपीएल में कर दिखाया है, जब उन्होंने बाउंड्री पर एक नायाब कैच लपका, जिसे लेने के बाद ग्लेन फिलिप्स खुद पर यकीन नहीं कर पा रहे थे और कुछ समय के लिए सोचने पर मजबूर हो गए. सोशल मीडिया पर इस कैच का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. 

सीपीएल 2026 के 22वें मैच में ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स और गुयाना अमेज़न वॉरियर्स के बीच मैच के दौरान ग्लेन फिलिप्स ने सुनील नरेन का कैच बाउंड्री पर लपका, ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स के लिए ओपनिंग करने आए नरेन ने ड्वेन प्रिटोरियस की गेंद पर हुक शॉट मारा जो सीधे मीड विकेट की ओर छक्के के लिए जा रही थी. डीप मीड विकेट पर फीलिप्स खड़े थे. फील्डर को भी लग गया था कि गेंद छ्क्के के लिए जाएगी. लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने बस ऐसे ही अपना एक हाथ दाएं की गेंद की दिशा में किया लेकिन यहां पर चमत्कार हुआ.

गेंद किसी चुंबक की भांति फील्डर के हाथ से चिपक गई और छक्के के लिए जा रही गेंद नायाब कैच बन गई. कैच लेने के बाद फिलिप्स ने जो रिएक्शन दिए हैं उसे देखकर समझा जा सकता है कि उन्हें भी इसका इल्म नहीं था कि कैच इस तरह से हो जाएगा. यही कारण था कि कि कैच होने के बाद फिलिप्स कुछ समय के लिए सोच में पड़ गए थे. सोशल मीडिया पर इस कैच की भरपूर तारीफ हो रही है. 

नरेन 1 रन बनाकर आउट हुए. मैच की बात करें तो गुयाना अमेज़न वॉरियर्स ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 185 रन बनाए जिसमें शिमरोन हेटमायर ने 43 गेंद पर 111 रन की नाबाद पारी खेली, अपनी पारी में हेटमायर ने 8 चौके और 9 छक्के लगाए. 

ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स की टीम ये खबर लिखे जाने तक लक्ष्य का पीछा कर रही है. बारिश के कारण  नाइट राइडर्स की टीम को 16 ओवर में 182 रनों का लक्ष्य मिला है. 

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