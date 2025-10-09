World Sight Day 2025: आंखों को कमजोर होने से बचाने के लिए इन 5 चीजों को डाइट में करें शामिल

विज्ञापन
World Sight Day 2025: आज 9 अक्टूबर को दुनियाभर में वर्ल्ड साइट डे मनाया जा रहा है. आंखों को हेल्दी रखने के लिए आप पोषण से भरपूर चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

World Sight Day 2025: आज 9 अक्टूबर को दुनियाभर में वर्ल्ड साइट डे (World Sight Day 2025) मनाया जा रहा है. आंखें (Eyes) हमारे शरीर का सबसे नाज़ुक और ज़रूरी अंग हैं. आंखों के द्वारा ही हम दुनिया की अच्छी और बुरी सारी चीजों को देख पाते हैं. लेकिन आज के समय में घंटो स्मार्टफोन, कम्यूटर और टीवी लगातार देखने से हमारी आंखें कमजोर होती जा रही हैं. इसकी एक वजह हमारी खराब लाइफस्टाइल (lifestyle) और अनहेल्दी खान-पान भी है. आंखों को हेल्दी रखने के लिए आप पोषण से भरपूर चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं डाइट में किन चीजों को शामिल कर आंखों को कमजोर होने से बचा सकते हैं.

आंखों को कमजोर होने से बचाने के लिए क्या खाएं- (These 5 Foods To Increase Eyesight) 

1. गाजर-

गाजर में बीटा-कैरोटीन पाया जाता है, जो शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित होता है. विटामिन ए आंखों की रेटिना के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है ये आंखों कोकमजोर होने से बचाने में भी मददगार है. इसे आप सलाद, सूप, सब्जी और जूस के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- बदलते मौसम में इन 3 लोगों के लिए औषधि से कम नहीं है इस छोटे से फल का सेवन 

2. बादाम-

Photo Credit: Image Credit: Pexels

बादाम में विटामिन ई होता है जो आंखों की कोशिकाओं को हानिकारक मुक्त कणों से बचाता है. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो सूजन कम करता है और ल्यूटिन-जेक्सैंथिन होते हैं जो रेटिना को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचा सकते हैं. इसे भिगोकर, शेक में, हलवा के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं.

3. पालक-

पालक में ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हानिकारक नीली रोशनी को फिल्टर करते हैं और आंखों को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचा सकते हैं. आंखों को कमजोर होने से बचाने के लिए आप पालक को सब्जी, जूस और सूप के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं.

4. मछली-

Photo Credit: Pexels

आंखों को कमजोर होने से बचाने के लिए सैल्मन, टूना, सार्डिन और ट्राउट जैसी मछलियां को डाइट में शामिल कर सकते हैं. 

5. आंवला-

विटामिन C और A भरपूर आंवला आंखों की रोशनी बढ़ाने, मांसपेशियों को मजबूत करने, मोतियाबिंद और उम्र से संबंधित मैक्यूलर डिजनरेशन जैसी बीमारियों से बचाने और आंखों की थकान कम करने में मदद कर सकता है. इसे आप अचार, मुरब्बा और जूस के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

