बदलते मौसम में इन 3 लोगों के लिए औषधि से कम नहीं है इस छोटे से फल का सेवन

Blueberries Ke Fayde: ब्लूबेरी को "नीलबदरी" के नाम से भी जाना जाता है. यह छोटा, गोल व जामून के जैसा दिखने वाला बहुत ही फायदेमंद फल है. इसे कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Blueberries Benefits: ब्लूबेरी खाने के फायदे.

फलों को सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ब्लूबेरी से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. ब्लूबेरी को "नीलबदरी" के नाम से भी जाना जाता है. यह छोटा, गोल व जामून के जैसा दिखने वाला बहुत ही फायदेमंद फल है. इसे कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. कई जगहों पर इसे वी एक्सीनियम मायर्टिलस के नाम से भी जाना जाता है. हालांकी यह फल गर्मीयों के मौसम का है, लेकिन इसे अब सर्दियों के मौसम में भी खाया जा सकता है. इसमे मौजूद औषधीय गुण सेहत के लिए फायदेमंद होता है. ब्लूबेरी में मौजूद  विटामिन बी 6, विटामिन सी, के, ए और फाइबर, प्रोटीन व पोटैशियम जैसे अन्य पोषक तत्व सिर्फ सेहत को ही नहीं बल्कि स्किन को भी ग्लोइंग और चमकदार बनाने में मदद कर सकते हैं. ब्लूबेरी में कम कैलोरी और भरपूर मात्रा में पानी व पोषक तत्व होने की वजह से यह शरीर के वजन को भी नियंत्रित करने में मदद कर सकता है. इसको खाने से दिल, लीवर, किडनी की समस्याऔं से राहत मिल सकती है और यह डायबिटिज जैसी बीमारियों के असर को कम करके याददाश्त में भी सुधार कर सकता है. 

कैसे करें ब्लूबेरी का सेवन- (How To Consume Blueberries)

इसे आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. ब्लूबेरी शेक, ब्लूबेरी स्मूदी और ब्लूबेरी जूस आदि. इसे मार्निंग ड्रिंक के तौर पर भी ले सकते हैं. 

ब्लूबेरी खाने के फायदे- (Blueberries Khane Ke Fayde)

1. बेहतर ह्रदय स्वास्थ्य-

ब्लूबेरी में मौजूद पॉलीफेनॉल और फाइबर  जैसे एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते है, जिसकी वजह से दिल से जुड़ी समस्याऔं से राहत मिल सकती है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

2. डायबिटिज को कंट्रोल करने-

ब्लूबेरी में मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड जो की एक एंटीडायबिटिज गुण होता है, शरीर में शुगर के लेवल को कम करने में मदद करके इंसुलिन संवेदनशीलता में भी सुधार कर सकता है. 

3. शरीर को हाइड्रेट रखने-

ब्लूबेरी का सेवन फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें 70% तक पानी पाया जाता है, जो गर्मियों में शरीर को पूरी तरह से हाइड्रेट करने में मदद कर सकता है.

प्रस्तुति- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

