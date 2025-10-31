Winter breakfast recipe : सर्दियों की सुबह खाएं स्वाद और सेहत से भरपूर ये नाश्ते, बनाने का तरीका यह एकदम आसान

Winter Special Breakfast Ideas: सर्दियों का मौसम आते ही सुबह बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता. ठंडी हवाएं और आलस खूब बढ़ जाता है. ऐसे में अगर सुबह का नाश्ता टेस्टी, हेल्दी और एनर्जेटिक हो, तो दिन की शुरुआत शानदार हो जाती है. सर्दियों में शरीर को गर्माहट और एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए आपका ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो स्वादिष्ट होने के साथ हेल्दी भी हो. इसी बात का ध्यान रखते हुए आज हम आपको यहां पर 4 हेल्दी विंटर ब्रेकफास्ट बताने जा रहे हैं, जो आसानी से रेडी हो जाते हैं....

आइए जानते हैं ऐसे ही 4 शानदार नाश्ते, जो आपकी सुबह को बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी

बाजरे की खिचड़ी - bajra khichdi

बाजरे की खिचड़ी को सर्दियों का 'सुपरफूड' कहा जाता है. यह शरीर को अंदर से गर्म रखती है और इसमें खूब फाइबर होता है, जो डाइजेशन सुधारता है. यह हेल्दी डाइट फॉलो करने वालों के लिए बेस्ट है.

मूंग दाल चीला - moondal chila

ठंड भगाने के लिए अंडा भुर्जी से बेहतर एनर्जी बूस्टर और क्या हो सकता है, जो प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर है. यह दिनभर की थकान को दूर रखता है. अगर आप शाकाहारी हैं, तो मूंग दाल चीला भी हल्का और प्रोटीन से भरा नाश्ता है, जो एनर्जी की कमी को पूरा करता है.

पोहा या सूजी उपमा - Poha upma

सुबह की जल्दी में पोहा या सूजी उपमा बेस्ट हैं. पोहा झटपट बन जाता है. आप पोहे में ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली मिला लें, तो यह आयरन और हेल्दी फैट्स के साथ और पौष्टिक हो जाता है. उपमा भी सब्जियों के साथ एनर्जी देता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है.

गुड़ और दलिया का कॉम्बिनेशन - Homemade recipe to get rid of cold

पुराने जमाने का नाश्ता, गुड़ और दलिया का कॉम्बिनेशन भी कमाल है. यह कॉम्बिनेशन तुरंत एनर्जी देता है, गुड़ में आयरन होता है और दलिया फाइबर से भरपूर होता है, जिससे आपको देर तक भूख नहीं लगती.

गर्मागर्म मेथी पराठा

इसके अलावा, गर्मागर्म मेथी पराठा भी आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होकर इम्यूनिटी बढ़ाता है और शरीर को गर्म रखता है. इसे दही या अचार के साथ खाने से स्वाद दोगुना हो जाता है.

ये सभी नाश्ते स्वाद और सेहत का परफेक्ट मेल हैं. इन्हें बनाना एकदम आसान है और ये आपको पूरे दिन एक्टिव और गर्म रखेंगे.

