शराब पीने से शरीर में किस विटामिन की कमी होती है? पीने वाले जरूर दें ध्यान, वरना...

Sharab pine se kis vitamin ki hoti hai kami : शराब पीना तो आजकल बहुत आम बात हो गई है. कुछ लोग इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना चुके हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि यह लत आपके शरीर को अंदर से खोखला कर सकती है, खासकर यह आपके शरीर से एक जरूरी विटामिन को चुरा लेती है.

डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स की मानें तो शराब पीने से सबसे ज्यादा असर विटामिन बी ग्रुप पर पड़ता है. इसमें भी विटामिन बी1 (थियामिन) की कमी सबसे खतरनाक मानी जाती है.

दरअसल, शराब की आदत होने पर हमारा लिवर सही से काम नहीं कर पाता और पेट में विटामिन B1 को सोखने की क्षमता (Absorption) कम हो जाती है. यानी, जो लोग शराब पीते हैं, उनका शरीर डाइट से B1 को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता. और तो और, पेशाब के जरिए यह जरूरी विटामिन जल्दी-जल्दी बाहर निकल जाता है.

B1 की कमी से क्या होता है - What happens if you are deficient in B1?

विटामिन B1 हमारे दिमाग और नसों (Nerves) के लिए पेट्रोल जैसा है. यह हमें एनर्जी देता है और दिमाग को तेज रखता है. जब इसकी कमी होती है तो हाथ-पैरों में झुनझुनी, कमजोरी, चलने में दिक्कत और याददाश्त कमजोर होने जैसी बड़ी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं. कई बार यह कमी वर्निक-कॉर्सकॉफ सिंड्रोम (Wernicke-Korsakoff syndrome) जैसी गंभीर दिमागी बीमारी का कारण बन सकती है.

बाकी विटामिन भी होते हैं कम

सिर्फ B1 ही नहीं, रेगुलर शराब पीने से फोलिक एसिड (B9) और विटामिन B6 जैसे बाकी बी विटामिन्स भी कम हो जाते हैं. इससे शरीर में खून की कमी (एनीमिया) और रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) कमजोर हो जाती है. साथ ही, शराब हमारे शरीर से विटामिन ए, डी और ई को भी बाहर निकाल देती है.

विटामिन बी1 की कमी कैसे करें पूरी - How to overcome Vitamin B1 deficiency

अगर आप नियमित रूप से शराब पीते हैं, तो सबसे पहले इसे कम करें या पूरी तरह से छोड़ दें. अपनी डाइट में दालें, नट्स, मछली, अंडा, साबुत अनाज (whole grains) और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें. अगर कमी ज्यादा है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर विटामिन सप्लीमेंट लेना सबसे जरूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)