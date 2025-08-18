लहसुन, अदरक को शहद के साथ खाने से क्या होता है? चमत्कारिक फायदे जान रह जाएंगे हैरान

Lahsun Adrak Shahad Ke Fayde: हमारी बढ़े बुजुर्गों के पास हर बीमारी का घरेलू इलाज मौजूद था. आज भी वे घरेलू नुस्खे उतने ही कारगर और हेल्दी हैं. हमारे किचन में उपलब्ध कुछ चीजों का इस्तेमाल बड़ी से बड़ी बीमारियों से राहत पाने के लिए किया जा सकता है. बस आपको बता होना चाहिए कि किस चीज का इस्तेमाल कैसे करना है. आपने अदरक और लहसुन के उपयोग के बारे में बहुत सुना होगा है. ये दोनों चीजें सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि लहसुन, अदरक को शहद के साथ खाने से क्या होता है? इस चमत्कारिक मिश्रण का सेवन करने से आपको क्या लाभ मिलेगा. आइए इस लेख में समझते हैं...

लहसुन, अदरक और शहद साथ खाने के फायदे (Benefits of Eating Garlic, Ginger And Honey Together)

1. इम्यूनिटी को बनाता है फौलादी

लहसुन, अदरक और शहद में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण होते हैं. रोज सुबह खाली पेट इनका सेवन करने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और सर्दी-जुकाम, फ्लू जैसी बीमारियां दूर रहती हैं.

2. पाचन तंत्र को करता है मजबूत

अगर आपको गैस, अपच या कब्ज की समस्या रहती है, तो ये मिश्रण रामबाण है. अदरक पाचन को तेज करता है, लहसुन आंतों को साफ करता है और शहद शरीर को एनर्जी देता है. ये तीनों साथ मिलकर पेट को शांत और हल्का रखता है.

3. दिल की सेहत के लिए वरदान

लहसुन और अदरक खून को पतला करने में मदद करते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. शहद दिल की धमनियों को साफ रखने में मदद करता है. ये मिश्रण कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल को हेल्दी बनाए रखता है.

4. वजन घटाने में मददगार

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो ये 3 चीजें आपकी मदद कर सकती हैं. ये मेटाबॉलिज्म को तेज कर सकती हैं और शरीर को डिटॉक्स कर सकती हैं. रोजाना इसका सेवन करने से धीरे-धीरे वजन कम होने लगता है.

5. गले की खराश और सर्दी-जुकाम से राहत

शहद गले को कोट करता है, अदरक सूजन कम करता है और लहसुन संक्रमण से लड़ता है. इनका मिश्रण गले की खराश, खांसी और साइनस जैसी समस्याओं में बहुत फायदेमंद माना जाता है.

कैसे करें सेवन?

2–3 लहसुन की कलियां हल्का कूट लें

1 छोटा टुकड़ा अदरक कद्दूकस करें

1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाएं

इस मिश्रण को सुबह खाली पेट लें

ध्यान रखें कि शहद हमेशा शुद्ध और कच्चा हो और लहसुन-अदरक ताजे हों.

इन बातों का रखें खास ख्याल:

गर्भवती महिलाएं या कोई गंभीर बीमारी वाले लोग डॉक्टर से सलाह लेकर ही सेवन करें.

ज्यादा मात्रा में सेवन करने से पेट में जलन हो सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)