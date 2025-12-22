Best 5 Foods to Combine with Amla | Right way to eat Amla: सर्दियों का मौसम आते ही अगर कोई एक चीज़ है जिसे "Superfood" कहा जा सकता है, तो वो है आंवला (Amla). आयुर्वेद हो या मॉडर्न साइंस, सब मानते हैं कि आंवला गुणों का खज़ाना है. लेकिन सच बात तो ये है कि इसका कसैला और खट्टा स्वाद हर किसी को पसंद नहीं आता. अगर आप भी आंवले के स्वाद की वजह से इसे खाने से कतराते हैं, तो टेंशन मत लीजिए. हम आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, जिनके साथ मिलाकर खाने से आंवला न सिर्फ टेस्टी लगेगा, बल्कि इसके फायदे भी दोगुने हो जाएंगे.

सर्दियों में आंवला खाने से क्‍या होगा? (Sardiyon Me Amla Khane Se Kya Hoga?)

आंवला विटामिन C का पावरहाउस है. यह सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि एंटी-एजिंग टॉनिक है. यह हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स (Free Radicals) से बचाता है, यानी बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और आप लंबे समय तक जवां दिखते हैं. साथ ही आंवला में मौजूद पॉलिफेनोल्स (Polyphenols) आपकी वाइट ब्लड सेल्स को मज़बूत करते हैं, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ पाता है.

क्‍या कहते हैं एक्‍सपर्ट?

बड़े-बड़े न्यूट्रिशनिस्ट भी सर्दियों में आंवला खाने की सलाह देते हैं. रुजुता दिवेकर (Rujuta Diwekar) अपने सोशल मीडिया पर बताती हैं कि आंवला सर्दी-जुकाम और फ्लू को दूर रखता है. इतना ही नहीं, यह फैट बर्न करने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है. इनके मुताबिक, आंवला धमनियों (Arteries) में जमा प्लाक को साफ करता है और हार्ट हेल्थ के लिए बेहतरीन है. बस ध्यान रहे, इसे दिन में एक बार सुबह के समय खाएं. दूसरी तरफ जानी मानी पोषण व‍िशेषज्ञ श्वेता शाह (Shweta Shah) भी यह कहती हैं कि सर्दियों में आंवला खाने से पाचन तंत्र (Digestion) मज़बूत होता है.

Photo Credit: Pexels

आंवले को इन 5 चीज़ों के साथ मिलाकर खाएं और आंवला खाने का सही तरीका (Best 5 Foods to Combine with Amla | Right way to eat Amla)

स्वाद और सेहत का डबल डोज़ चाहिए, तो आंवले को अकेला न खाएं, इन चीज़ों के साथ मिलाएं:

1. शहद (Honey) के साथ आंवला खाने के फायदे और दोनों को साथ खाने का सही तरीका : आंवले का खट्टापन और शहद की मिठास- यह कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है. आंवला इम्यूनिटी बढ़ाता है और शहद गले को आराम देता है. यह जोड़ी फेफड़ों (Respiratory health) के लिए बहुत अच्छी है. सुबह खाली पेट एक चम्मच आंवले के रस में एक चम्मच शहद मिलाकर पिएं. सद्गुरु के अनुसार, आप आंवले को रात भर शहद और काली मिर्च के साथ भिगोकर भी रख सकते हैं और सुबह खा सकते हैं.

2. हल्दी (Turmeric) के साथ आंवला खाने के फायदे और दोनों को साथ खाने का सही तरीका : हल्दी और आंवला जब मिलते हैं, तो शरीर के लिए एक 'सुरक्षा कवच' बन जाते हैं. आंवले का विटामिन C और हल्दी का करक्यूमिन (Curcumin) मिलकर सूजन कम करते हैं और शरीर को डिटॉक्स करते हैं. सुबह आंवले के पानी में थोड़ी सी कच्ची हल्दी घिसकर डाल लें. अगर आप स्मूदी पीते हैं, तो पालक, गाजर और आंवले के साथ चुटकी भर हल्दी डालकर पिएं.

3. अदरक (Ginger) के साथ आंवला खाने के फायदे और दोनों को साथ खाने का सही तरीका : सर्दियों में गर्मी चाहिए? तो अदरक और आंवला को मिलाएं. अदरक शरीर में गर्माहट लाता है और ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है. यह मिक्सचर आपकी इम्यूनिटी को पत्थर जैसा मज़बूत कर देगा. 2 चम्मच आंवले के जूस में आधा चम्मच अदरक का रस और थोड़ा पानी मिलाएं. स्वाद के लिए थोड़ा शहद डालें और सुबह पी लें.

4. नींबू (Lemon) के साथ आंवला खाने के फायदे और दोनों को साथ खाने का सही तरीका : दो खट्टी चीज़ें एक साथ? जी हां! यह डिटॉक्स करने का सबसे तगड़ा तरीका है. दोनों में विटामिन C होता है. यह स्किन पर ग्लो लाता है और पेट की सफाई करता है. एक गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच आंवला जूस और आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर खाली पेट पिएं.

5. गुड़ (Jaggery) के साथ आंवला खाने के फायदे और दोनों को साथ खाने का सही तरीका : चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें और कमाल देखें. यह कॉम्बिनेशन खून की कमी (Iron deficiency) को दूर करता है और पाचन शक्ति को बढ़ाता है. आंवले का मुरब्बा बनाते समय चीनी की जगह गुड़ की चाशनी का इस्तेमाल करें. ऊपर से थोड़ा काला नमक और जीरा पाउडर डाल लें, स्वाद लाजवाब हो जाएगा!

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)