सर्दियों में शहद का सेवन कैसे करें? ठंडे पानी में शहद मिलाकर पीने से क्या होता है, एक्सपर्ट से जानिए

Honey Benefits: शहद एक प्राकृतिक मीठा तरल पदार्थ है, जो औषधीय गुणों के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है. सर्दियों के मौसम में शहद का सेवन करना शरीर को कई फायदे पहुंचाता है. शहद में एंटीऑक्सीडेंट और रोगाणुरोधी गुण होते हैं, जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं. इसके अलावा सर्दी में शहद का सेवन करने से खांसी से जल्दी आराम मिलता है. गले की खराश को शांत करने में भी मदद मिलती है. चलिए आपको बताते हैं सर्दियों में शहद का सेवन कैसे करें और ठंडे पानी में शहद को मिलाकर पीने से क्या होता है.

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, सर्दियों में शहद का सेवन स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और यह प्राकृतिक ऊर्जा यानी नेचुरल एनर्जी का बेहतरीन स्त्रोत है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, सर्दियों में शहद के सेवन कई तरीकों से किया जा सकता है.

गुनगुने पानी के साथ

सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर पीना सेहत के लिए फायदेमंद है. इसका सेवन करने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है.

हर्बल चाय या काढ़ा

शहद को अदरक, दालचीनी और काली मिर्च के साथ मिलाकर भी लिया जा सकता है. इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है और सर्दी-जुकाम से बचाव होता है.

रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में शहद मिलाकर पीना फायदेमंद होता है. इससे शरीर गर्म रहता है, फेफड़े साफ होते हैं और बेहतर नींद आती है.

ठंडे पानी में शहद मिलाकर पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. एक्सपर्ट्स और आयुर्वेद के अनुसार, ठंडे पानी के साथ शहद लेने से पेट में गैस और एसिडिटी से राहत मिलती है. शरीर के विषैले पदार्थ यानी टॉक्सिन बाहर निकलते हैं और यह शरीर को हाइड्रेट रखने और तुरंत एनर्जी देने का काम करता है.

