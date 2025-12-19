विज्ञापन

सर्दियों में शहद का सेवन कैसे करें? ठंडे पानी में शहद मिलाकर पीने से क्या होता है, एक्सपर्ट से जानिए

Honey Benefits: हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, सर्दियों में शहद का सेवन स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और यह प्राकृतिक ऊर्जा यानी नेचुरल एनर्जी का बेहतरीन स्त्रोत है.

Read Time: 3 mins
Share
सर्दियों में शहद का सेवन कैसे करें? ठंडे पानी में शहद मिलाकर पीने से क्या होता है, एक्सपर्ट से जानिए
सर्दियों में शहद का सेवन कैसे करें?
File Photo

Honey Benefits: शहद एक प्राकृतिक मीठा तरल पदार्थ है, जो औषधीय गुणों के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है. सर्दियों के मौसम में शहद का सेवन करना शरीर को कई फायदे पहुंचाता है. शहद में एंटीऑक्सीडेंट और रोगाणुरोधी गुण होते हैं, जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं. इसके अलावा सर्दी में शहद का सेवन करने से खांसी से जल्दी आराम मिलता है. गले की खराश को शांत करने में भी मदद मिलती है. चलिए आपको बताते हैं सर्दियों में शहद का सेवन कैसे करें और ठंडे पानी में शहद को मिलाकर पीने से क्या होता है.

यह भी पढ़ें:- अपराजिता के फूल खाने से क्या फायदा होता है, बालों के लिए अपराजिता फूल का उपयोग कैसे करें?

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, सर्दियों में शहद का सेवन स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और यह प्राकृतिक ऊर्जा यानी नेचुरल एनर्जी का बेहतरीन स्त्रोत है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, सर्दियों में शहद के सेवन कई तरीकों से किया जा सकता है.

गुनगुने पानी के साथ

सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर पीना सेहत के लिए फायदेमंद है. इसका सेवन करने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है.

हर्बल चाय या काढ़ा

शहद को अदरक, दालचीनी और काली मिर्च के साथ मिलाकर भी लिया जा सकता है. इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है और सर्दी-जुकाम से बचाव होता है.

गर्म दूध के साथ

रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में शहद मिलाकर पीना फायदेमंद होता है. इससे शरीर गर्म रहता है, फेफड़े साफ होते हैं और बेहतर नींद आती है.

ठंडे पानी में शहद मिलाकर पीने से क्या होता है?

ठंडे पानी में शहद मिलाकर पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. एक्सपर्ट्स और आयुर्वेद के अनुसार, ठंडे पानी के साथ शहद लेने से पेट में गैस और एसिडिटी से राहत मिलती है. शरीर के विषैले पदार्थ यानी टॉक्सिन बाहर निकलते हैं और यह शरीर को हाइड्रेट रखने और तुरंत एनर्जी देने का काम करता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Honey, Honey Benefits, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com