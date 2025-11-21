चावल खाने के बाद नींद क्यों आती है? जानिए इसके पीछे क्या राज छुपा है

Why Do We Feel Sleepy After Eating Rice: हम सभी ने कभी न कभी यह महसूस किया होगा कि दोपहर में चावल खाकर बैठे ही थे कि अचानक आंखें भारी होने लगीं, शरीर ढीला पड़ने लगा और जम्हाई पर जम्हाई आने लगी. कई लोग तो इसे आलस समझ लेते हैं, जबकि कुछ सोचते हैं कि चावल पेट में भारीपन करते हैं इसलिए नींद आती है. लेकिन, क्या सच में चावल नींद लाते हैं? इसके पीछे का कारण कहीं ज्यादा दिलचस्प और वैज्ञानिक है. चावल भारत के करोड़ों लोगों का मुख्य आहार है. इसका स्वाद हल्का, पचने में आसान और जल्दी एनर्जी देने वाला होता है. लेकिन, यही चावल खाना कई बार शरीर को इतना रिलैक्स कर देता है कि हम सुस्ती महसूस करते हैं. यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर की प्राकृतिक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, जिसे समझना बेहद आसान है.

चावल खाने के बाद नींद आने का कारण | Reasons For Feeling Sleepy After Eating Rice

1. चावल तेजी से ग्लूकोज़ बढ़ाते हैं

चावल खासकर सफेद चावल, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं. इन्हें खाने के बाद शरीर में शुगर तेजी से बढ़ती है. शुगर बढ़ते ही इंसुलिन निकलता है, जो शरीर को संकेत देता है कि एनर्जी सेल्स तक पहुंचाई जाए. इस प्रक्रिया के दौरान शरीर हल्का रिलैक्स मोड में जाने लगता है, जिससे नींद जैसी फीलिंग आती है.

2. इंसुलिन बढ़ते ही ट्रिप्टोफैन एक्टिव हो जाता है

चावल खाने के बाद इंसुलिन बढ़ने से शरीर में एक अमीनो एसिड-ट्रिप्टोफैन तेजी से ब्रेन तक पहुंचता है. ट्रिप्टोफैन दिमाग में जाकर सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे हार्मोन बनाता है. सेरोटोनिन मूड को शांत करता है, मेलाटोनिन सीधे नींद को कंट्रोल करता है. इसी वजह से चावल खाने के बाद सुकून और नींद जैसा असर होता है.

3. चावल पेट में हल्का गर्माहट पैदा करते हैं

चावल आसानी से पच जाते हैं, लेकिन पाचन के दौरान शरीर थोड़ी गर्मी पैदा करता है. इससे शरीर को आराम महसूस होता है और दिमाग को संकेत मिलता है कि अब रिलैक्स हो जाओ. यही रिलैक्सेशन आपको नींद की तरफ धकेलने लगता है.

4. चावल के साथ खाने का कॉम्बिनेशन भी मायने रखता है

अगर आप चावल के साथ दाल, रसम, कढ़ी या सब्जी खाते हैं, तो यह कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा सुकून देने वाला होता है. पेट लंबे समय तक भरा रहता है, ब्लड शुगर स्थिर रहती है, शरीर आराम मोड में चला जाता है.

इसका नतीजा? भारीपन और नींद:

चावल खाने के बाद नींद आना बिल्कुल सामान्य है. यह न तो कमजोरी का संकेत है और न ही कोई बीमारी.

यह शरीर का एक नेचुरल रिएक्शन है जो ग्लूकोज़, हार्मोन और पाचन की प्रक्रिया के कारण होता है.

अगर आप दोपहर में नींद से बचना चाहते हैं, तो चावल की मात्रा थोड़ी कम करें या साथ में ज्यादा फाइबर वाली सब्जियां खाएं.

